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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 бер, 2024 12:56
"Дурные деньги" Dumb money 2023. Craig Gillespie
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Игорь
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Додано: Суб 23 бер, 2024 14:21
Игорь написав:
"Дурные деньги" Dumb money 2023. Craig Gillespie
Классный фильм, смотрел, очень советую)) Тут всем должен зайти =))
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Додано: Суб 23 бер, 2024 17:57
Игорь
не смотрел, но одобряю
почитал опис, вспомнил старое "игра на понижение" надо ще раз глянуть, а кто не видел - тем более...
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Ірина_, Модератор
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