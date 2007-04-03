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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 бер, 2024 12:56
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
"Дурные деньги" Dumb money 2023. Craig Gillespie
Додано: Суб 23 бер, 2024 14:21
Додано: Суб 23 бер, 2024 17:57
Игорь
не смотрел, но одобряю почитал опис, вспомнил старое "игра на понижение" надо ще раз глянуть, а кто не видел - тем более...
Додано: Нед 24 бер, 2024 11:58
содержание утренних пушей, в жп морган считают биток перекупленным и не исключают продление коррекции до 40т. к телеге вопросы-претензии и у сша и в россее...
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