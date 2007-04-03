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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3398339934003401
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 12:56

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

"Дурные деньги" Dumb money 2023. Craig Gillespie
Игорь
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 14:21

  Игорь написав:"Дурные деньги" Dumb money 2023. Craig Gillespie

Классный фильм, смотрел, очень советую)) Тут всем должен зайти =))
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 17:57

Игорь
не смотрел, но одобряю :wink: почитал опис, вспомнил старое "игра на понижение" надо ще раз глянуть, а кто не видел - тем более...
чик
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 11:58

содержание утренних пушей, в жп морган считают биток перекупленным и не исключают продление коррекции до 40т. к телеге вопросы-претензии и у сша и в россее...
чик
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 17:40

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

На чем рост ? Asti заходит в рынок ? :mrgreen:

Из новостей интересное
https://decrypt.co/222694/blackrock-ethereum-fund-buidl?amp=1
BlackRock запускает свой стейблкоин с дивидендами для держателей 😳

BlackRock, один из крупнейших мировых операторов биржевых фондов (ETF), готовится запустить свой фонд на блокчейне.

Токен BUIDL (BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund). Сам токен обеспечен реальными активами – облигациями Казначейства США, долларами США и другими традиционными ликвидными инструментами.

С доходности по перечисленным инструментам держателям BUIDL каждый день будут платиться дивиденды – прямо на их криптокошельки


Пишут выпустили До Квона. Ну когда выпускают -тебя встречают подельнички, а из того что показывают - то его просто этапируют. Могу ошибаться. Может у них так принято выходить в сопровождении масок шоу ?
Игорь
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