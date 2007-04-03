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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 бер, 2024 12:56
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
"Дурные деньги" Dumb money 2023. Craig Gillespie
Додано: Суб 23 бер, 2024 14:21
Додано: Суб 23 бер, 2024 17:57
Игорь
не смотрел, но одобряю почитал опис, вспомнил старое "игра на понижение" надо ще раз глянуть, а кто не видел - тем более...
Додано: Нед 24 бер, 2024 11:58
содержание утренних пушей, в жп морган считают биток перекупленным и не исключают продление коррекции до 40т. к телеге вопросы-претензии и у сша и в россее...
Додано: Пон 25 бер, 2024 17:40
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
На чем рост ? Asti заходит в рынок ?
Из новостей интересное
BlackRock запускает свой стейблкоин с дивидендами для держателей 😳
BlackRock, один из крупнейших мировых операторов биржевых фондов (ETF), готовится запустить свой фонд на блокчейне.
Токен BUIDL (BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund). Сам токен обеспечен реальными активами – облигациями Казначейства США, долларами США и другими традиционными ликвидными инструментами.
С доходности по перечисленным инструментам держателям BUIDL каждый день будут платиться дивиденды – прямо на их криптокошельки
Пишут выпустили До Квона.
Додано: Пон 25 бер, 2024 21:31
пока дали свет, воду и вайфай: с мобилы и монитора пк "торговать" не могу, только с экране телека 42дюйма. глянуть шо нить на мобиле можно, как раз днём илья в третий раз вещал как тяжёло бум пробивать 69, а на графике битфинекса уже светило за 70
там нас нет, но мне он нравится внешне и удобный крутить-вертеть...
надеюсь лимонеров на ветке прибавилось, за vitaxa2006 порадовался
Игорь
- уже хочу...
Додано: Вів 26 бер, 2024 17:31
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Вів 26 бер, 2024 19:09
волатильная сволочь RSS3, продал па 0.6-0.63 допрыгнула до 0.74. с годик ей балуюсь...
ID шмальнула вчера хотел на банане взять по советам дж и пока выяснял куда пропала дашка с еарн забыл про эту - баранчик...
Додано: Вів 26 бер, 2024 22:42
Додано: Сер 27 бер, 2024 15:06
Случаен ли такой набор ? Я думаю нет. Ведь все продукты из корзины для улучшения работы головного мозга. А значит скоро будем приветствовать Вас на борту нашего комфортабельного лайнера. К сожалею внешние каюты уже заняты vitaxa2006. Вам можем предложить только внутреннюю, с видом на парикмахерскую, но как бонус - две MILFы в стеганых куртках. И это ещё по-божески. airmax78у вообще придется делить каюту с CEO eToro.
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