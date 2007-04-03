Amethyst помните этот пост ?https://forum.finance.ua/topic200715.html?p=5684259#p5684259
250% дала TRU.
Я, баран, не заходил в нее.
Сигнал был классный, спасибо.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 бер, 2024 21:42
Amethyst помните этот пост ?https://forum.finance.ua/topic200715.html?p=5684259#p5684259
250% дала TRU.
Я, баран, не заходил в нее.
Сигнал был классный, спасибо.
Додано: Сер 27 бер, 2024 22:24
ну меня по дороге раз 7 выбросило, ловил-перезаходил.
Следующие уровни вот рисуются 0.29...0.31, но чот сильно стремаюсь, шо силенок у Тру и дальше хватит. Ото хай вертается 0.15 и недельку отдохнет ))
|