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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3399340034013402
Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 21:42

Amethyst помните этот пост ?https://forum.finance.ua/topic200715.html?p=5684259#p5684259
250% дала TRU.
Я, баран, не заходил в нее.
Сигнал был классный, спасибо.
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 22:24

  Игорь написав:Amethyst помните этот пост ?https://forum.finance.ua/topic200715.html?p=5684259#p5684259
250% дала TRU.
Я, баран, не заходил в нее.
Сигнал был классный, спасибо.

ну меня по дороге раз 7 выбросило, ловил-перезаходил.
Следующие уровни вот рисуются 0.29...0.31, но чот сильно стремаюсь, шо силенок у Тру и дальше хватит. Ото хай вертается 0.15 и недельку отдохнет ))
Amethyst
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