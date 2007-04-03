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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3399340034013402
Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 21:42

Amethyst помните этот пост ?https://forum.finance.ua/topic200715.html?p=5684259#p5684259
250% дала TRU.
Я, баран, не заходил в нее.
Сигнал был классный, спасибо.
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 22:24

  Игорь написав:Amethyst помните этот пост ?https://forum.finance.ua/topic200715.html?p=5684259#p5684259
250% дала TRU.
Я, баран, не заходил в нее.
Сигнал был классный, спасибо.

ну меня по дороге раз 7 выбросило, ловил-перезаходил.
Следующие уровни вот рисуются 0.29...0.31, но чот сильно стремаюсь, шо силенок у Тру и дальше хватит. Ото хай вертается 0.15 и недельку отдохнет ))
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 23:01

  Игорь написав:
  asti написав:
  Игорь написав:На чем рост ? Asti заходит в рынок ? :mrgreen:
Да, заходил сегодня, купил немного зелени,
пол кило вырезки, творог...😚😚😚

Случаен ли такой набор ? Я думаю нет. Ведь все продукты из корзины для улучшения работы головного мозга. А значит скоро будем приветствовать Вас на борту нашего комфортабельного лайнера. К сожалению внешние каюты уже заняты vitaxa2006. Вам можем предложить только внутреннюю, с видом на парикмахерскую, но как бонус - две MILFы в стеганых куртках. И это ещё по-божески. airmax78у вообще придется делить каюту с CEO eToro.

Возможно именно благодаря этим продуктам я и живу
в двухкомнатной квартире с видом на парк, а не делю
с кем-то каюту с видом на парикмахерскую//)😎😎
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 10:23

Amethyst
аналогично, но взял трохи па 0.15, а так выходил-перезаходил раза 3-4 не помню по чём, но типа в минус не торгую. просто смотреть историю на битгет хлопотно и вообще не советую ни кому туда влазить. сам зашёл по советам ташника, когда не нужна была верификация, чтобы перекинуть туда крипту с бтс, сча жалею. поддержка никакая, если шо пропало отвечают шаблонами или посылают в чат. просят скрины, а толку не фига = моя-твоя не понимай :mrgreen: точно по их вине потерял баксов 40 и "тренируясь" на фьючах ешо сотку. там тоже не разобрались по чьей вине. взял чётко по уровню, потом шось пошло не так и всё пропало :oops: эти "копейки" давно вернул на торговле, но осадочек остался. с другими биржами таких траблов пока не було, всегда как то приходим к консенсусу...
чик
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