Додано: Чет 28 бер, 2024 10:23

аналогично, но взял трохи па 0.15, а так выходил-перезаходил раза 3-4 не помню по чём, но типа в минус не торгую. просто смотреть историю на битгет хлопотно и вообще не советую ни кому туда влазить. сам зашёл по советам ташника, когда не нужна была верификация, чтобы перекинуть туда крипту с бтс, сча жалею. поддержка никакая, если шо пропало отвечают шаблонами или посылают в чат. просят скрины, а толку не фига = моя-твоя не понимайточно по их вине потерял баксов 40 и "тренируясь" на фьючах ешо сотку. там тоже не разобрались по чьей вине. взял чётко по уровню, потом шось пошло не так и всё пропалоэти "копейки" давно вернул на торговле, но осадочек остался. с другими биржами таких траблов пока не було, всегда как то приходим к консенсусу...