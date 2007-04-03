Додано: П'ят 29 бер, 2024 20:55

asti написав: Чёт как-то споткнулся биток на 70...

Видимо, даже у самых упоротых критоманьяков

при таком ценнике очко жим-жим//))

🥴🥴🥴 Чёт как-то споткнулся биток на 70...Видимо, даже у самых упоротых критоманьяковпри таком ценнике очко жим-жим//))🥴🥴🥴

Разве это споткнулся ? Дыхание рынка. Споткнулся это когда Вы уже наконец-то купите. Я же правильно понимаю ? Вы же коррекции ждёте ?Насчёт очка. При недавнем походе на 60 у меня было -26%. У меня был не биткоин, а альта. Абсолютные цифры писать не хочу. Завел все что было. Помнишь как ржали с типов, которые дома попродавали ? Какой тогда был курс ? ~16 ? Гуляет много мемасиков где трейдер s&p500 в шоке от -2%, а в крипте -50% нормальное явление. Сейчас я спокоен, период такой - бычка. До сих пор в минусе. Но я не хочу жить в доме с видом на парк, я хочу жить в парке. Возможно это будет коробка от холодильника, и я буду воровать еду у белки, которую ты кормишь