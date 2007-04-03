Amethyst помните этот пост ?https://forum.finance.ua/topic200715.html?p=5684259#p5684259
250% дала TRU.
Я, баран, не заходил в нее.
Сигнал был классный, спасибо.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 бер, 2024 21:42
Amethyst помните этот пост ?https://forum.finance.ua/topic200715.html?p=5684259#p5684259
250% дала TRU.
Я, баран, не заходил в нее.
Сигнал был классный, спасибо.
Додано: Сер 27 бер, 2024 22:24
ну меня по дороге раз 7 выбросило, ловил-перезаходил.
Следующие уровни вот рисуются 0.29...0.31, но чот сильно стремаюсь, шо силенок у Тру и дальше хватит. Ото хай вертается 0.15 и недельку отдохнет ))
Додано: Сер 27 бер, 2024 23:01
Возможно именно благодаря этим продуктам я и живу
в двухкомнатной квартире с видом на парк, а не делю
с кем-то каюту с видом на парикмахерскую//)😎😎
Додано: Чет 28 бер, 2024 10:23
Amethyst
аналогично, но взял трохи па 0.15, а так выходил-перезаходил раза 3-4 не помню по чём, но типа в минус не торгую. просто смотреть историю на битгет хлопотно и вообще не советую ни кому туда влазить. сам зашёл по советам ташника, когда не нужна была верификация, чтобы перекинуть туда крипту с бтс, сча жалею. поддержка никакая, если шо пропало отвечают шаблонами или посылают в чат. просят скрины, а толку не фига = моя-твоя не понимай точно по их вине потерял баксов 40 и "тренируясь" на фьючах ешо сотку. там тоже не разобрались по чьей вине. взял чётко по уровню, потом шось пошло не так и всё пропало эти "копейки" давно вернул на торговле, но осадочек остался. с другими биржами таких траблов пока не було, всегда как то приходим к консенсусу...
собаки побежали, тормознул с распродажей, бо дж советует держать до 0.29-0.34
Додано: П'ят 29 бер, 2024 10:28
шоб не заморачиваться остатки с бтс вывожу через гео, просто цену этих остатков повышаю на 15% и по курсу корректирую. раз в день захожу на бтс проверяю и пока кидаю на покупку юстд па 39, когда набирается сумма от 50баксов или просто нужны деньги, отменяю покупку и вывожу на моню гривну.
с 3,5т. евро в моих звр осталось 200 на хлебушек, малому с мамашкой сюда приезд оплачивал, чтобы повидаться с ним и т.д. а сча смотрю евро даром отдавал - жаба давит
Додано: П'ят 29 бер, 2024 19:40
Чёт как-то споткнулся биток на 70...
Видимо, даже у самых упоротых критоманьяков
при таком ценнике очко жим-жим//))
🥴🥴🥴
Додано: П'ят 29 бер, 2024 20:22
Додано: П'ят 29 бер, 2024 20:34
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: П'ят 29 бер, 2024 20:55
Разве это споткнулся ? Дыхание рынка. Споткнулся это когда Вы уже наконец-то купите. Я же правильно понимаю ? Вы же коррекции ждёте ?
Насчёт очка. При недавнем походе на 60 у меня было -26%. У меня был не биткоин, а альта. Абсолютные цифры писать не хочу. Завел все что было. Помнишь как ржали с типов, которые дома попродавали ? Какой тогда был курс ? ~16 ? Гуляет много мемасиков где трейдер s&p500 в шоке от -2%, а в крипте -50% нормальное явление. Сейчас я спокоен, период такой - бычка. До сих пор в минусе. Но я не хочу жить в доме с видом на парк, я хочу жить в парке. Возможно это будет коробка от холодильника, и я буду воровать еду у белки, которую ты кормишь
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