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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3399340034013402
Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 21:42

Amethyst помните этот пост ?https://forum.finance.ua/topic200715.html?p=5684259#p5684259
250% дала TRU.
Я, баран, не заходил в нее.
Сигнал был классный, спасибо.
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 22:24

  Игорь написав:Amethyst помните этот пост ?https://forum.finance.ua/topic200715.html?p=5684259#p5684259
250% дала TRU.
Я, баран, не заходил в нее.
Сигнал был классный, спасибо.

ну меня по дороге раз 7 выбросило, ловил-перезаходил.
Следующие уровни вот рисуются 0.29...0.31, но чот сильно стремаюсь, шо силенок у Тру и дальше хватит. Ото хай вертается 0.15 и недельку отдохнет ))
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 23:01

  Игорь написав:
  asti написав:
  Игорь написав:На чем рост ? Asti заходит в рынок ? :mrgreen:
Да, заходил сегодня, купил немного зелени,
пол кило вырезки, творог...😚😚😚

Случаен ли такой набор ? Я думаю нет. Ведь все продукты из корзины для улучшения работы головного мозга. А значит скоро будем приветствовать Вас на борту нашего комфортабельного лайнера. К сожалению внешние каюты уже заняты vitaxa2006. Вам можем предложить только внутреннюю, с видом на парикмахерскую, но как бонус - две MILFы в стеганых куртках. И это ещё по-божески. airmax78у вообще придется делить каюту с CEO eToro.

Возможно именно благодаря этим продуктам я и живу
в двухкомнатной квартире с видом на парк, а не делю
с кем-то каюту с видом на парикмахерскую//)😎😎
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 10:23

Amethyst
аналогично, но взял трохи па 0.15, а так выходил-перезаходил раза 3-4 не помню по чём, но типа в минус не торгую. просто смотреть историю на битгет хлопотно и вообще не советую ни кому туда влазить. сам зашёл по советам ташника, когда не нужна была верификация, чтобы перекинуть туда крипту с бтс, сча жалею. поддержка никакая, если шо пропало отвечают шаблонами или посылают в чат. просят скрины, а толку не фига = моя-твоя не понимай :mrgreen: точно по их вине потерял баксов 40 и "тренируясь" на фьючах ешо сотку. там тоже не разобрались по чьей вине. взял чётко по уровню, потом шось пошло не так и всё пропало :oops: эти "копейки" давно вернул на торговле, но осадочек остался. с другими биржами таких траблов пока не було, всегда как то приходим к консенсусу...
собаки побежали, тормознул с распродажей, бо дж советует держать до 0.29-0.34
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 10:28

  Amethyst написав:
  moveton написав:Не выводил пока, но не слышал, чтобы на WhiteBit с выводом были проблемы.
Ну как заводили то?
Вывод грн. с ВайтБит официально закрыт -- Ненька не разрешает.
Можно вывести на ГеоПей, но оттуда вывод грн с комис 12..14%
Можно конвертнуться в ойро, и вывести через СЕПА на Моню, Кредо или Шапито(советую) и потом разместиться на месячный депо и...наконец, обналичить в кассе.

шоб не заморачиваться остатки с бтс вывожу через гео, просто цену этих остатков повышаю на 15% и по курсу корректирую. раз в день захожу на бтс проверяю и пока кидаю на покупку юстд па 39, когда набирается сумма от 50баксов или просто нужны деньги, отменяю покупку и вывожу на моню гривну.
с 3,5т. евро в моих звр осталось 200 :( на хлебушек, малому с мамашкой сюда приезд оплачивал, чтобы повидаться с ним и т.д. а сча смотрю евро даром отдавал - жаба давит :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 12:31

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Ответил в личку!
Конечно не заблокирован :D
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 19:40

Чёт как-то споткнулся биток на 70...
Видимо, даже у самых упоротых критоманьяков
при таком ценнике очко жим-жим//))
🥴🥴🥴
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 20:22

  asti написав:Чёт как-то споткнулся биток на 70...
Видимо, даже у самых упоротых критоманьяков
при таком ценнике очко жим-жим//))
🥴🥴🥴

Так ждемс открытия альт-сезона, а пока Деда попрыгает 69-72-69-72... тож неплохо 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 20:34

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  чик написав:собаки побежали, тормознул с распродажей, бо дж советует держать до 0.29-0.34

собакі де Doge?
дж це хто ? :)
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 20:55

  asti написав:Чёт как-то споткнулся биток на 70...
Видимо, даже у самых упоротых критоманьяков
при таком ценнике очко жим-жим//))
🥴🥴🥴

Разве это споткнулся ? Дыхание рынка. Споткнулся это когда Вы уже наконец-то купите. Я же правильно понимаю ? Вы же коррекции ждёте ?
Насчёт очка. При недавнем походе на 60 у меня было -26%. У меня был не биткоин, а альта. Абсолютные цифры писать не хочу. Завел все что было. Помнишь как ржали с типов, которые дома попродавали ? Какой тогда был курс ? ~16 ? Гуляет много мемасиков где трейдер s&p500 в шоке от -2%, а в крипте -50% нормальное явление. Сейчас я спокоен, период такой - бычка. До сих пор в минусе. Но я не хочу жить в доме с видом на парк, я хочу жить в парке. Возможно это будет коробка от холодильника и я буду воровать еду у белки, которую ты кормишь
Игорь
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