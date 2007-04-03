Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 бер, 2024 21:24
greenozon написав: чик написав:
собаки побежали, тормознул с распродажей, бо дж советует держать до 0.29-0.34
собакі де Doge?
дж це хто ?
1. Да.
2.
https://t.me/dowjones_crypto
Нажмите комментировать и попадете в чат, там интересней, но в последнее время все темы о ton и lime. У меня есть мнение, но не хочу его озвучивать.
Игорь
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Додано: Суб 30 бер, 2024 20:51
банан выёживается: новое устройство, верификация и т.п. регулярно таке. на битгет тоже поновой - не было света и браузер хрен шо выдаёт и токо бтс пускает без вопросов
чик
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Додано: Суб 30 бер, 2024 20:56
Игорь как прямое указание к действию вряд ли адекватные подписчики фсё воспринимают и с рекламой лим, хот от бинкс пересаливает - может пот и пожалею, но я так не люблю...
Востаннє редагувалось
чик
в Суб 30 бер, 2024 21:01, всього редагувалось 1 раз.
чик
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Додано: Суб 30 бер, 2024 21:00
чик написав:
банан выёживается: новое устройство, верификация и т.п. регулярно таке. на битгет тоже поновой - не было света и браузер хрен шо выдаёт и токо бтс пускает без вопросов
ну динамич айпишник у вас похоже
Amethyst
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Додано: Суб 30 бер, 2024 21:00
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Майнинг, стейкинг, лаунчпулы... Чем дальше в лес, тем больше вопросов. Посоветуйте толковое видео или статью, с чего начать, имея на эти цели 1000 долл. Интересует стратегия постепенного заработка, без золотых гор.
На binance є академія.
https://academy.binance.com/ru/articles ... share_copy
Козак-характерник
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Додано: Суб 30 бер, 2024 21:03
Amethyst написав:
ну динамич айпишник у вас похоже
переведи (С)
раньше хотел цифры с гугл аутификатора, теперь типа на почту их мне посылает, но не фига - глюк какой то, не пойму чего хочет ?
чик
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Додано: Суб 30 бер, 2024 21:24
Козак-характерник
, здоровеньки були
Шоо, вирішили чуток потрендерити ?
Amethyst
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Додано: Суб 30 бер, 2024 21:28
чик написав: Amethyst написав:
ну динамич айпишник у вас похоже
переведи (С)
раньше хотел цифры с гугл аутификатора, теперь типа на почту их мне посылает, но не фига - глюк какой то, не пойму чего хочет ?
у каждого компа есть свой адрес в сети - айпи, он может быть постоянным (и за деньги), а чаще всего -- динамический, т.е может менятЬся при каждом входе (при перезагрузке, сбое питания) в сеть... А отакие прогармы как инет-биржи отслеживают айпи клиента и часто переспрашивают -- вы ли это сударь опять полезли на биржу с нового адреса (устройства)
Amethyst
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