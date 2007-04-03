1. Да.
2.
Нажмите комментировать и попадете в чат, там интересней, но в последнее время все темы о ton и lime. У меня есть мнение, но не хочу его озвучивать.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 бер, 2024 21:24
1. Да.
2.
Нажмите комментировать и попадете в чат, там интересней, но в последнее время все темы о ton и lime. У меня есть мнение, но не хочу его озвучивать.
Додано: Суб 30 бер, 2024 20:51
банан выёживается: новое устройство, верификация и т.п. регулярно таке. на битгет тоже поновой - не было света и браузер хрен шо выдаёт и токо бтс пускает без вопросов
Додано: Суб 30 бер, 2024 20:56
Игорь
как прямое указание к действию вряд ли адекватные подписчики фсё воспринимают и с рекламой лим, хот от бинкс пересаливает - может пот и пожалею, но я так не люблю...
Востаннє редагувалось чик в Суб 30 бер, 2024 21:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 30 бер, 2024 21:00
Додано: Суб 30 бер, 2024 21:00
На binance є академія.
Додано: Суб 30 бер, 2024 21:03
переведи (С)
раньше хотел цифры с гугл аутификатора, теперь типа на почту их мне посылает, но не фига - глюк какой то, не пойму чего хочет ?
давно там иоту брал и хотел глянуть может юстд появилось, он кошель даёт глянуть на мобиле, а торговать не. токо пополнить, ну как и все бабки хочет. электрик домовой тоже выёживался, типа не понимал шо мигает, пока не сказал шо заплачу ( хотя должен бесплатно смотреть раз зряплату от осмд или обсе, развелось этих "терминов"). понаезжало всякоразных, а все патриоты - грамотные ремонтники, айтишники, (ну моряки тут не в помощь) свалили и оттуда интересуются куда прилетело и как они ненавидят пу - поднадоели...
Востаннє редагувалось чик в Суб 30 бер, 2024 21:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 30 бер, 2024 21:24
Козак-характерник, здоровеньки були
Шоо, вирішили чуток потрендерити ?
Додано: Суб 30 бер, 2024 21:28
у каждого компа есть свой адрес в сети - айпи, он может быть постоянным (и за деньги), а чаще всего -- динамический, т.е может менятЬся при каждом входе (при перезагрузке, сбое питания) в сеть... А отакие прогармы как инет-биржи отслеживают айпи клиента и часто переспрашивают -- вы ли это сударь опять полезли на биржу с нового адреса (устройства)
Гляньте Екаунт/Безпека...там все настройки прячутся по устр-ам и авторизации
Додано: Суб 30 бер, 2024 21:39
Amethyst
это понятно, непонятно чего мой емейл стал неправильным ?
и приезжие спецы не знают, шо в одессе даром, токо за амбаром по умолчанию...
Востаннє редагувалось чик в Суб 30 бер, 2024 21:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 30 бер, 2024 21:44
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