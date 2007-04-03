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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 бер, 2024 21:51
Amethyst
так у мну тоже, токо раньше циферки я брал в приложухе гугла, а теперь он пишет, шо выслал их мне на почту. на почту оно высылало первый этап, второй просило с аунт. ну с другой хрени. у мну гугл аунт на комп не ставится, всегда с телефона и так удобнее, не надо их запоминать и вкладки клацать. да разберусь сча...
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Додано: Нед 31 бер, 2024 00:43
Amethyst написав:Козак-характерник
, здоровеньки були
Шоо, вирішили чуток потрендерити ?
Доброго здоров'ячка!
Так, знов вирішив побенкетувати! Брав EOS лєсєнкою на споті. Вклав 5000 вічнозелених. Середня ціна закупу 0.78. Шорчу на ф'ючах копійочку на тому ж EOS, допоки ціна на споті не взлетить. Навіть якщо втрачу на ф'ючах, то буде прибуток на споті, що перекриє втрати. Але тримаю лєсєнку на закупівлю EOS ще, щоб і на споті копійчину мати, розпродаючи з інтервалом 1%. Але глобально чекаю туземун по цій монеті. Всі на шашличок! Готуйте мангал! Хто не з нами, той лише нюхає запах шашличка здаля! Гуляємо!
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Козак-характерник
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Додано: Нед 31 бер, 2024 15:14
Козак-характерник написав: Amethyst написав:Козак-характерник
, здоровеньки були
Шоо, вирішили чуток потрендерити ?
Доброго здоров'ячка!
Так, знов вирішив побенкетувати! Брав EOS лєсєнкою на споті. Вклав 5000 вічнозелених. Середня ціна закупу 0.78. Шорчу на ф'ючах копійочку на тому ж EOS, допоки ціна на споті не взлетить. Навіть якщо втрачу на ф'ючах, то буде прибуток на споті, що перекриє втрати. Але тримаю лєсєнку на закупівлю EOS ще, щоб і на споті копійчину мати, розпродаючи з інтервалом 1%. Але глобально чекаю туземун по цій монеті. Всі на шашличок! Готуйте мангал! Хто не з нами, той лише нюхає запах шашличка здаля! Гуляємо!
І яка перша ціль? ATH?
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kotyk222
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Додано: Нед 31 бер, 2024 15:27
kotyk222 написав:
І яка перша ціль? ATH?
Так! Довго мурижать цю монетку. Думаю, що той, хто запасеться терпінням, попікнічкує добре!
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