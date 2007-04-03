RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3401340234033404
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 21:51

Amethyst
так у мну тоже, токо раньше циферки я брал в приложухе гугла, а теперь он пишет, шо выслал их мне на почту. на почту оно высылало первый этап, второй просило с аунт. ну с другой хрени. у мну гугл аунт на комп не ставится, всегда с телефона и так удобнее, не надо их запоминать и вкладки клацать. да разберусь сча...
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7478
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6408 раз.
Подякували: 1078 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 00:43

  Amethyst написав:Козак-характерник, здоровеньки були :)
Шоо, вирішили чуток потрендерити ?

Доброго здоров'ячка! :P Так, знов вирішив побенкетувати! Брав EOS лєсєнкою на споті. Вклав 5000 вічнозелених. Середня ціна закупу 0.78. Шорчу на ф'ючах копійочку на тому ж EOS, допоки ціна на споті не взлетить. Навіть якщо втрачу на ф'ючах, то буде прибуток на споті, що перекриє втрати. Але тримаю лєсєнку на закупівлю EOS ще, щоб і на споті копійчину мати, розпродаючи з інтервалом 1%. Але глобально чекаю туземун по цій монеті. Всі на шашличок! Готуйте мангал! Хто не з нами, той лише нюхає запах шашличка здаля! Гуляємо!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 30191
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2185 раз.
Подякували: 2288 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 15:14

  Козак-характерник написав:
  Amethyst написав:Козак-характерник, здоровеньки були :)
Шоо, вирішили чуток потрендерити ?

Доброго здоров'ячка! :P Так, знов вирішив побенкетувати! Брав EOS лєсєнкою на споті. Вклав 5000 вічнозелених. Середня ціна закупу 0.78. Шорчу на ф'ючах копійочку на тому ж EOS, допоки ціна на споті не взлетить. Навіть якщо втрачу на ф'ючах, то буде прибуток на споті, що перекриє втрати. Але тримаю лєсєнку на закупівлю EOS ще, щоб і на споті копійчину мати, розпродаючи з інтервалом 1%. Але глобально чекаю туземун по цій монеті. Всі на шашличок! Готуйте мангал! Хто не з нами, той лише нюхає запах шашличка здаля! Гуляємо!

І яка перша ціль? ATH?
kotyk222
 
Повідомлень: 239
З нами з: 12.09.14
Подякував: 31 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 15:27

  kotyk222 написав:І яка перша ціль? ATH?

Так! Довго мурижать цю монетку. Думаю, що той, хто запасеться терпінням, попікнічкує добре! :)
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 30191
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2185 раз.
Подякували: 2288 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3401340234033404
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11332, 11333, 11334
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
113332 253443196
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2024 16:45
somilitark
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23163485
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 12:52
6 104800
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 17:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.