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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3401340234033404
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 21:51

Amethyst
так у мну тоже, токо раньше циферки я брал в приложухе гугла, а теперь он пишет, шо выслал их мне на почту. на почту оно высылало первый этап, второй просило с аунт. ну с другой хрени. у мну гугл аунт на комп не ставится, всегда с телефона и так удобнее, не надо их запоминать и вкладки клацать. да разберусь сча...
чик
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 00:43

  Amethyst написав:Козак-характерник, здоровеньки були :)
Шоо, вирішили чуток потрендерити ?

Доброго здоров'ячка! :P Так, знов вирішив побенкетувати! Брав EOS лєсєнкою на споті. Вклав 5000 вічнозелених. Середня ціна закупу 0.78. Шорчу на ф'ючах копійочку на тому ж EOS, допоки ціна на споті не взлетить. Навіть якщо втрачу на ф'ючах, то буде прибуток на споті, що перекриє втрати. Але тримаю лєсєнку на закупівлю EOS ще, щоб і на споті копійчину мати, розпродаючи з інтервалом 1%. Але глобально чекаю туземун по цій монеті. Всі на шашличок! Готуйте мангал! Хто не з нами, той лише нюхає запах шашличка здаля! Гуляємо!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 15:14

  Козак-характерник написав:
  Amethyst написав:Козак-характерник, здоровеньки були :)
Шоо, вирішили чуток потрендерити ?

Доброго здоров'ячка! :P Так, знов вирішив побенкетувати! Брав EOS лєсєнкою на споті. Вклав 5000 вічнозелених. Середня ціна закупу 0.78. Шорчу на ф'ючах копійочку на тому ж EOS, допоки ціна на споті не взлетить. Навіть якщо втрачу на ф'ючах, то буде прибуток на споті, що перекриє втрати. Але тримаю лєсєнку на закупівлю EOS ще, щоб і на споті копійчину мати, розпродаючи з інтервалом 1%. Але глобально чекаю туземун по цій монеті. Всі на шашличок! Готуйте мангал! Хто не з нами, той лише нюхає запах шашличка здаля! Гуляємо!

І яка перша ціль? ATH?
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 15:27

  kotyk222 написав:І яка перша ціль? ATH?

Так! Довго мурижать цю монетку. Думаю, що той, хто запасеться терпінням, попікнічкує добре! :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 20:57

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

О, козак)
Как поживаете, в США или вернулись?)
Чукча2
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 21:28

  Чукча2 написав:О, козак) Как поживаете, в США или вернулись?)

Все добре! Дякую! У США і повертатись не збираюся.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Нед 31 бер, 2024 21:38, всього редагувалось 2 разів.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 21:31

Понял, удачи!)
Чукча2
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 21:34

Готовьте карманы)

Главный исполнительный директор управляющей активами компании Bitwise Asset Management Хантер Хорсли считает, что предстоящий халвинг повлияет на рынок биткоина сильнее предыдущих.

Халвинг в сети биткоина, который пройдёт в апреле 2024 года, окажется наиболее впечатляющим. Почему? Во время прошлого халвинга в 2020-м биткоин стоил около $9000. Поэтому [после уполовинивания награды за добавление блоков] за сутки стало появляться на $9 млн меньше монет, а за год — на $3 млрд.
В ходе предстоящего халвинга, когда цена биткоина составит около $70 000, эффект будет в три раза мощнее в долларовом эквиваленте: примерно $32 млн за сутки и $11 млрд за год. Объём продаж снизится гораздо сильнее, в то же время мы наблюдаем рост спроса, — заявил Хорсли.

Хантер Хорсли
Хантер намекает, что благодаря халвингу спрос на биткоины превысит предложение в ещё большей степени. Усиление этого перекоса неминуемо приведёт к росту стоимости криптовалюты и возобновлению бычьего ралли.

Директор по информационным технологиям Bitwise Мэтт Хоуган прогнозирует повышение курса биткоина в долгосрочной перспективе за счёт ETF, которые повысили востребованность виртуальной валюты. По его оценкам, если институционалы вложат в фонды на основе BTC хотя бы 1% активов, то уровень капитализации биткоина увеличится на $1 трлн (72% от текущего значения).

Хоуган считает, что на криптовалюту могут выделить 2,5% финансовых средств, то есть рыночная капитализации BTC вырастет на $2,5 трлн (180%) только благодаря ETF.
Чукча2
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