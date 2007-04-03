Додано: Нед 31 бер, 2024 21:34

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Главный исполнительный директор управляющей активами компании Bitwise Asset Management Хантер Хорсли считает, что предстоящий халвинг повлияет на рынок биткоина сильнее предыдущих.



Халвинг в сети биткоина, который пройдёт в апреле 2024 года, окажется наиболее впечатляющим. Почему? Во время прошлого халвинга в 2020-м биткоин стоил около $9000. Поэтому [после уполовинивания награды за добавление блоков] за сутки стало появляться на $9 млн меньше монет, а за год — на $3 млрд.

В ходе предстоящего халвинга, когда цена биткоина составит около $70 000, эффект будет в три раза мощнее в долларовом эквиваленте: примерно $32 млн за сутки и $11 млрд за год. Объём продаж снизится гораздо сильнее, в то же время мы наблюдаем рост спроса, — заявил Хорсли.



Хантер Хорсли

Хантер намекает, что благодаря халвингу спрос на биткоины превысит предложение в ещё большей степени. Усиление этого перекоса неминуемо приведёт к росту стоимости криптовалюты и возобновлению бычьего ралли.



Директор по информационным технологиям Bitwise Мэтт Хоуган прогнозирует повышение курса биткоина в долгосрочной перспективе за счёт ETF, которые повысили востребованность виртуальной валюты. По его оценкам, если институционалы вложат в фонды на основе BTC хотя бы 1% активов, то уровень капитализации биткоина увеличится на $1 трлн (72% от текущего значения).



Хоуган считает, что на криптовалюту могут выделить 2,5% финансовых средств, то есть рыночная капитализации BTC вырастет на $2,5 трлн (180%) только благодаря ETF.