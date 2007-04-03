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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 бер, 2024 21:51
Amethyst
так у мну тоже, токо раньше циферки я брал в приложухе гугла, а теперь он пишет, шо выслал их мне на почту. на почту оно высылало первый этап, второй просило с аунт. ну с другой хрени. у мну гугл аунт на комп не ставится, всегда с телефона и так удобнее, не надо их запоминать и вкладки клацать. да разберусь сча...
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Додано: Нед 31 бер, 2024 00:43
Amethyst написав:Козак-характерник
, здоровеньки були
Шоо, вирішили чуток потрендерити ?
Доброго здоров'ячка!
Так, знов вирішив побенкетувати! Брав EOS лєсєнкою на споті. Вклав 5000 вічнозелених. Середня ціна закупу 0.78. Шорчу на ф'ючах копійочку на тому ж EOS, допоки ціна на споті не взлетить. Навіть якщо втрачу на ф'ючах, то буде прибуток на споті, що перекриє втрати. Але тримаю лєсєнку на закупівлю EOS ще, щоб і на споті копійчину мати, розпродаючи з інтервалом 1%. Але глобально чекаю туземун по цій монеті. Всі на шашличок! Готуйте мангал! Хто не з нами, той лише нюхає запах шашличка здаля! Гуляємо!
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Козак-характерник
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Додано: Нед 31 бер, 2024 15:14
Козак-характерник написав: Amethyst написав:Козак-характерник
, здоровеньки були
Шоо, вирішили чуток потрендерити ?
Доброго здоров'ячка!
Так, знов вирішив побенкетувати! Брав EOS лєсєнкою на споті. Вклав 5000 вічнозелених. Середня ціна закупу 0.78. Шорчу на ф'ючах копійочку на тому ж EOS, допоки ціна на споті не взлетить. Навіть якщо втрачу на ф'ючах, то буде прибуток на споті, що перекриє втрати. Але тримаю лєсєнку на закупівлю EOS ще, щоб і на споті копійчину мати, розпродаючи з інтервалом 1%. Але глобально чекаю туземун по цій монеті. Всі на шашличок! Готуйте мангал! Хто не з нами, той лише нюхає запах шашличка здаля! Гуляємо!
І яка перша ціль? ATH?
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kotyk222
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Додано: Нед 31 бер, 2024 15:27
kotyk222 написав:
І яка перша ціль? ATH?
Так! Довго мурижать цю монетку. Думаю, що той, хто запасеться терпінням, попікнічкує добре!
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Козак-характерник
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Додано: Нед 31 бер, 2024 20:57
О, козак)
Как поживаете, в США или вернулись?)
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Чукча2
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Додано: Нед 31 бер, 2024 21:28
Чукча2 написав:
О, козак) Как поживаете, в США или вернулись?)
Все добре! Дякую! У США і повертатись не збираюся.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Нед 31 бер, 2024 21:38, всього редагувалось 2 разів.
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Козак-характерник
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Додано: Нед 31 бер, 2024 21:31
Понял, удачи!)
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Чукча2
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Додано: Нед 31 бер, 2024 21:34
Готовьте карманы)
Главный исполнительный директор управляющей активами компании Bitwise Asset Management Хантер Хорсли считает, что предстоящий халвинг повлияет на рынок биткоина сильнее предыдущих.
Халвинг в сети биткоина, который пройдёт в апреле 2024 года, окажется наиболее впечатляющим. Почему? Во время прошлого халвинга в 2020-м биткоин стоил около $9000. Поэтому [после уполовинивания награды за добавление блоков] за сутки стало появляться на $9 млн меньше монет, а за год — на $3 млрд.
В ходе предстоящего халвинга, когда цена биткоина составит около $70 000, эффект будет в три раза мощнее в долларовом эквиваленте: примерно $32 млн за сутки и $11 млрд за год. Объём продаж снизится гораздо сильнее, в то же время мы наблюдаем рост спроса, — заявил Хорсли.
Хантер Хорсли
Хантер намекает, что благодаря халвингу спрос на биткоины превысит предложение в ещё большей степени. Усиление этого перекоса неминуемо приведёт к росту стоимости криптовалюты и возобновлению бычьего ралли.
Директор по информационным технологиям Bitwise Мэтт Хоуган прогнозирует повышение курса биткоина в долгосрочной перспективе за счёт ETF, которые повысили востребованность виртуальной валюты. По его оценкам, если институционалы вложат в фонды на основе BTC хотя бы 1% активов, то уровень капитализации биткоина увеличится на $1 трлн (72% от текущего значения).
Хоуган считает, что на криптовалюту могут выделить 2,5% финансовых средств, то есть рыночная капитализации BTC вырастет на $2,5 трлн (180%) только благодаря ETF.
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Додано: Нед 31 бер, 2024 22:36
Козак-характерник написав: Amethyst написав:Козак-характерник
, здоровеньки були
Шоо, вирішили чуток потрендерити ?
Доброго здоров'ячка!
Так, знов вирішив побенкетувати! Брав EOS лєсєнкою на споті. Вклав 5000 вічнозелених. Середня ціна закупу 0.78. Шорчу на ф'ючах копійочку на тому ж EOS, допоки ціна на споті не взлетить. Навіть якщо втрачу на ф'ючах, то буде прибуток на споті, що перекриє втрати. Але тримаю лєсєнку на закупівлю EOS ще, щоб і на споті копійчину мати, розпродаючи з інтервалом 1%. Але глобально чекаю туземун по цій монеті. Всі на шашличок! Готуйте мангал! Хто не з нами, той лише нюхає запах шашличка здаля! Гуляємо!
ЯКІ ЛЮДИ В ГОЛІВУДІ! вітання, КХ!!!
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