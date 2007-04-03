flyman написав:1. Мілей як в Аргентині 2. Біткойн як Сальвадорі
1. Подивимось на його рейтинг через 5 років (хоча думаю майдан його прибере скоріше) 2. Абсолютно нежиттєздатна конструкція. Вже й так транзакції йдуть дуже довго. ЇЇ максимум - дуже ризикова частина інвестицій на 5-10% портфелю.
flyman написав:1. Мілей як в Аргентині 2. Біткойн як Сальвадорі
1. Подивимось на його рейтинг через 5 років (хоча думаю майдан його прибере скоріше) 2. Абсолютно нежиттєздатна конструкція. Вже й так транзакції йдуть дуже довго. ЇЇ максимум - дуже ризикова частина інвестицій на 5-10% портфелю.
СЕП чи SWIFT чи SEPA швидше?
СЕП/SEPA -- быстрее. SWIFT-ом внутри страны платить? -- ну такое. Но сравнивать, вообще-то, нужно с Visa/MC или наличкой
_hunter написав:СЕП/SEPA -- быстрее. SWIFT-ом внутри страны платить? -- ну такое. Но сравнивать, вообще-то, нужно с Visa/MC или наличкой
не знаю для BTC, але є блокчейни/парачейни де транзакції проходять за секунди, тобто швидше чим внутрішньобанківська проводка. яка швидкість Visa/MC ?
То ви спробуйте провести транзакцію в BTC, а потім вже пропонуйте зміни на рівні держави. Капець.
є блокчейни/парачейни де транзакції проходять за секунди
я щось пропонував? дислексія? відповідь була на те що "економіці хана всі помремо", не про те що СЕПА швидша за біткойн, чи фінмон неспить, чи що там ще
головне знайти пару слів і доказувати очевидне
flyman написав:
Дюрі-бачі написав:
Denik написав:А якщо Петя віддасть ЄС колишнім військовим?
Без шансів навіть на наступні вибори після перемоги. Зараз в нашій економіці така бомба закладена, що тим, хто прийде після зелених, однозначна хана. В нас, як і в Аргентині чи Латинській Америці єдиний шанс закріпитись партії - це довготривале зовнішнє фінансування для лобіювання інтересів. Тобто нам би треба щось на зразок Партії Регіонів, але щоб їх фінансували не москалі, а ЄС, хоча б 15-20 років, а далі вже є шанс, що й ми самі ...
1. Мілей як в Аргентині 2. Біткойн як Сальвадорі
Востаннє редагувалось flyman в Пон 01 кві, 2024 17:32, всього редагувалось 3 разів.
В частности, Валенсуэла сообщил о том, что Chivo заморозил кошелек его знакомого за транзакции на 1000 долларов, и потребовал доказать, откуда приходят средства. Такие ограничения могут привести к тому, что клиенты будут возвращаться к классической банковской системе, так как сейчас в Сальвадоре банковские транзакции проверяются меньше, чем транзакции с Биткоином.
В частности, Валенсуэла сообщил о том, что Chivo заморозил кошелек его знакомого за транзакции на 1000 долларов, и потребовал доказать, откуда приходят средства. Такие ограничения могут привести к тому, что клиенты будут возвращаться к классической банковской системе, так как сейчас в Сальвадоре банковские транзакции проверяются меньше, чем транзакции с Биткоином.
_hunter написав:СЕП/SEPA -- быстрее. SWIFT-ом внутри страны платить? -- ну такое. Но сравнивать, вообще-то, нужно с Visa/MC или наличкой
не знаю для BTC, але є блокчейни/парачейни де транзакції проходять за секунди, тобто швидше чим внутрішньобанківська проводка. яка швидкість Visa/MC ?
>>> транзакції проходять за секунди Комиссия там какая? -- не выше ли (в разы, если super speed) стоимости условного бургера?..
>>> яка швидкість Visa/MC первая же ссылка в гугле
VISA can handle on average around 1,700 transactions per second (tps), call it a daily peak rate of 4,000 tps.
PayPal, in contrast, handled around 10 million transactions per day for an average of 115 tps in late 2014.
Today the Bitcoin network is restricted to a sustained rate of 7 tps due to the bitcoin protocol restricting block sizes to 1MB.
вивчіть хоч трохи матчастину для початку https://primexbt.com/for-traders/polkadot-vs-solana/ Solana is one of the fastest blockchain networks in the world, with the ability to handle up to 65,000 transactions per second. Its high transaction speed and low fees make it ...
https://pixelplex.io/blog/polkadot-vs-cardano-vs-solana/ Polkadot’s current network speed is 1,000 tps. In September 2022, it was announced that a method called “asynchronous backing” would be deployed to the Polkadot’s Kusama development-testing network. It is expected that after this the transaction speed will be able to reach 100,000 and 1,000,000 tps.
що ви вчепилися в кількість транзакцій за секунду, коли мова ішла про можливі виходи із пздц економіки який бачитю Дюрі-бачі
1. Лібералізація 2. Децентралізація (напр. кредитно-валютній системі через перехід на криптовалюту).
І почалося: повільний чейн, кошти транзакції огого, фінмон, кококо...
Востаннє редагувалось flyman в Пон 01 кві, 2024 18:37, всього редагувалось 5 разів.
_hunter написав:СЕП/SEPA -- быстрее. SWIFT-ом внутри страны платить? -- ну такое. Но сравнивать, вообще-то, нужно с Visa/MC или наличкой
Если чисто технически, то чистый BTC блокчейн нужно сравнивать именно со SWIFT: сравнительно старым, сдорогим и медленным. Не в курсе сколько в BTC сейчас транзакция занимает. Уже сильно больше трёх дней? Потому, что, если меньше, то в совсем нежизнеспособные для начала запишем SWIFT.
А для скорости, как поверх SWIFT навертели Visa, поверх BTC тоже есть L2 решения. Про первую же там указано:
the network's ability to handle up to 1 million transactions per second (TPS)
Это немножечко больше нынешних пиковых 4000 TPS у Visa.