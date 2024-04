Додано: Пон 01 кві, 2024 18:23

_hunter написав: flyman написав: _hunter написав: СЕП/SEPA -- быстрее.

SWIFT-ом внутри страны платить? -- ну такое.

не знаю для BTC, але є блокчейни/парачейни де транзакції проходять за секунди, тобто швидше чим внутрішньобанківська проводка.

>>> транзакції проходять за секунди

Комиссия там какая? -- не выше ли (в разы, если super speed) стоимости условного бургера?..



>>> яка швидкість Visa/MC

первая же ссылка в гугле

VISA can handle on average around 1,700 transactions per second (tps), call it a daily peak rate of 4,000 tps.



PayPal, in contrast, handled around 10 million transactions per day for an average of 115 tps in late 2014.



вивчіть хоч трохи матчастину для початкуSolana is one of the fastest blockchain networks in the world, with the ability to handle up to 65,000 transactions per second. Its high transaction speed and low fees make it ...Polkadot’s current network speed is 1,000 tps. In September 2022, it was announced that a method called “asynchronous backing” would be deployed to the Polkadot’s Kusama development-testing network. It is expected that after this the transaction speed will be able to reach 100,000 and 1,000,000 tps.що ви вчепилися в кількість транзакцій за секунду, коли мова ішла про можливі виходи із пздц економіки який бачитю Дюрі-бачі1. Лібералізація2. Децентралізація (напр. кредитно-валютній системі через перехід на криптовалюту).І почалося: повільний чейн, кошти транзакції огого, фінмон, кококо...