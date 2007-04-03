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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 кві, 2024 15:27
https://forum.finance.ua/topic200715.html?p=5703847#p5703847
smovch написав:
А что там с travel rule от банана, теперь на свой холодный кошелек нельзя крипту ввести/вывести больше чем на 1000 USD?
Так, а чем это вам грозит ? Заводи, выводи. Ну передадут данные, если какой-то орган, не украинский, запросит. В чем проблема ?
Меня больше волнует, ну пруфа нету, в одном канале читал, что в Европе запретили торговать STRK. Хоть бы не делистнули с банана, бо есть на определенную сумму и это будет проблемой. Пример перед глазами - waves. В списке на делистинг нету, но в списке, который перед делистингом есть. Посмотрите на график
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