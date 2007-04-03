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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3404340534063407
Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 15:27

  smovch написав:А что там с travel rule от банана, теперь на свой холодный кошелек нельзя крипту ввести/вывести больше чем на 1000 USD?

https://forum.finance.ua/topic200715.html?p=5703847#p5703847
Так, а чем это вам грозит ? Заводи, выводи. Ну передадут данные, если какой-то орган, не украинский, запросит. В чем проблема ?


Меня больше волнует, ну пруфа нету, в одном канале читал, что в Европе запретили торговать STRK. Хоть бы не делистнули с банана, бо есть на определенную сумму и это будет проблемой. Пример перед глазами - waves. В списке на делистинг нету, но в списке, который перед делистингом есть. Посмотрите на график
Binance перевела в раздел сомнительных криптовалюты: Ellipsis (EPX), ForTube (FOR), Unfi Protocol DAO (UNFI), Waves (WAVES) и Wrapped NXM (WNXM). Теперь может делистнуть их в любой момент ☠️

Не знаю насколько правда
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 17:54

  Игорь написав:
  smovch написав:А что там с travel rule от банана, теперь на свой холодный кошелек нельзя крипту ввести/вывести больше чем на 1000 USD?

https://forum.finance.ua/topic200715.html?p=5703847#p5703847
Так, а чем это вам грозит ? Заводи, выводи. Ну передадут данные, если какой-то орган, не украинский, запросит. В чем проблема ?



Просто, не понятно, надо дополнительно адрес подтверждать (дополнительная KYC)? Или нет? Официального ответа от бинанс я не нашел.
smovch
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 18:09

  Игорь написав:в Европе запретили торговать STRK. Хоть бы не делистнули с банана, бо есть на определенную сумму и это будет проблемой.

всего на 20баксов этой хрени, хотел ешо добавляться - спс, шо упомянули.
чик
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 18:12

  чик написав:
  Игорь написав:в Европе запретили торговать STRK. Хоть бы не делистнули с банана, бо есть на определенную сумму и это будет проблемой.

всего на 20баксов этой хрени, хотел ешо добавляться - спс, шо упомянули.

Это не точно, гуглил - не нашел такой инфы. Со слов человека в телеге.
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 18:40

sens Bybit. (Это не финансовый совет).
Dr_English
 
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