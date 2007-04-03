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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Чет 04 кві, 2024 15:27
https://forum.finance.ua/topic200715.html?p=5703847#p5703847
smovch написав:
А что там с travel rule от банана, теперь на свой холодный кошелек нельзя крипту ввести/вывести больше чем на 1000 USD?
Так, а чем это вам грозит ? Заводи, выводи. Ну передадут данные, если какой-то орган, не украинский, запросит. В чем проблема ?
Меня больше волнует, ну пруфа нету, в одном канале читал, что в Европе запретили торговать STRK. Хоть бы не делистнули с банана, бо есть на определенную сумму и это будет проблемой. Пример перед глазами - waves. В списке на делистинг нету, но в списке, который перед делистингом есть. Посмотрите на график
Binance перевела в раздел сомнительных криптовалюты: Ellipsis (EPX), ForTube (FOR), Unfi Protocol DAO (UNFI), Waves (WAVES) и Wrapped NXM (WNXM). Теперь может делистнуть их в любой момент ☠️
Не знаю насколько правда
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Игорь
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Додано: Чет 04 кві, 2024 17:54
Игорь написав:
https://forum.finance.ua/topic200715.html?p=5703847#p5703847
smovch написав:
А что там с travel rule от банана, теперь на свой холодный кошелек нельзя крипту ввести/вывести больше чем на 1000 USD?
Так, а чем это вам грозит ? Заводи, выводи. Ну передадут данные, если какой-то орган, не украинский, запросит. В чем проблема ?
Просто, не понятно, надо дополнительно адрес подтверждать (дополнительная KYC)? Или нет? Официального ответа от бинанс я не нашел.
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smovch
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Додано: Чет 04 кві, 2024 18:09
Игорь написав:
в Европе запретили торговать STRK. Хоть бы не делистнули с банана, бо есть на определенную сумму и это будет проблемой.
всего на 20баксов этой хрени, хотел ешо добавляться - спс, шо упомянули.
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чик
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Додано: Чет 04 кві, 2024 18:12
чик написав: Игорь написав:
в Европе запретили торговать STRK. Хоть бы не делистнули с банана, бо есть на определенную сумму и это будет проблемой.
всего на 20баксов этой хрени, хотел ешо добавляться - спс, шо упомянули.
Это не точно, гуглил - не нашел такой инфы. Со слов человека в телеге.
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Игорь
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Додано: Чет 04 кві, 2024 18:40
sens Bybit. (Это не финансовый совет).
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Dr_English
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Додано: Чет 04 кві, 2024 20:14
Dr_English написав:sens
Bybit. (Это не финансовый совет).
Тоді ваша порада до чого?
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sens
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