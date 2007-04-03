Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 кві, 2024 15:27
smovch написав:
А что там с travel rule от банана, теперь на свой холодный кошелек нельзя крипту ввести/вывести больше чем на 1000 USD?
https://forum.finance.ua/topic200715.html?p=5703847#p5703847
Так, а чем это вам грозит ? Заводи, выводи. Ну передадут данные, если какой-то орган, не украинский, запросит. В чем проблема ?
Меня больше волнует, ну пруфа нету, в одном канале читал, что в Европе запретили торговать STRK. Хоть бы не делистнули с банана, бо есть на определенную сумму и это будет проблемой. Пример перед глазами - waves. В списке на делистинг нету, но в списке, который перед делистингом есть. Посмотрите на график
Binance перевела в раздел сомнительных криптовалюты: Ellipsis (EPX), ForTube (FOR), Unfi Protocol DAO (UNFI), Waves (WAVES) и Wrapped NXM (WNXM). Теперь может делистнуть их в любой момент ☠️
Не знаю насколько правда
Игорь
Повідомлень: 1133
З нами з: 23.01.16
Подякував: 6077 раз.
Подякували: 1368 раз.
Профіль
1
1
2
Додано: Чет 04 кві, 2024 17:54
Игорь написав: smovch написав:
А что там с travel rule от банана, теперь на свой холодный кошелек нельзя крипту ввести/вывести больше чем на 1000 USD?
https://forum.finance.ua/topic200715.html?p=5703847#p5703847
Так, а чем это вам грозит ? Заводи, выводи. Ну передадут данные, если какой-то орган, не украинский, запросит. В чем проблема ?
Просто, не понятно, надо дополнительно адрес подтверждать (дополнительная KYC)? Или нет? Официального ответа от бинанс я не нашел.
smovch
Повідомлень: 159
З нами з: 16.01.07
Подякував: 17 раз.
Подякували: 29 раз.
Профіль
Додано: Чет 04 кві, 2024 18:09
Игорь написав:
в Европе запретили торговать STRK. Хоть бы не делистнули с банана, бо есть на определенную сумму и это будет проблемой.
всего на 20баксов этой хрени, хотел ешо добавляться - спс, шо упомянули.
чик
1
Повідомлень: 7481
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6409 раз.
Подякували: 1081 раз.
Профіль
1
Додано: Чет 04 кві, 2024 18:12
чик написав: Игорь написав:
в Европе запретили торговать STRK. Хоть бы не делистнули с банана, бо есть на определенную сумму и это будет проблемой.
всего на 20баксов этой хрени, хотел ешо добавляться - спс, шо упомянули.
Это не точно, гуглил - не нашел такой инфы. Со слов человека в телеге.
Игорь
Повідомлень: 1133
З нами з: 23.01.16
Подякував: 6077 раз.
Подякували: 1368 раз.
Профіль
1
1
2
Додано: Чет 04 кві, 2024 18:40
sens Bybit. (Это не финансовый совет).
Dr_English
Повідомлень: 311
З нами з: 22.03.14
Подякував: 760 раз.
Подякували: 53 раз.
Профіль
Додано: Чет 04 кві, 2024 20:14
Dr_English написав: sens
Bybit. (Это не финансовый совет).
Тоді ваша порада до чого?
sens
Повідомлень: 16347
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 890 раз.
Профіль
2
Додано: Чет 04 кві, 2024 21:51
sens написав: Dr_English написав:
Профессор Клинков вывел все криптоактивы из OKX на Bybit из опасения
для громадян України які біржи поки що безпечні ?
Майже всі. Будь-який рейтінг відкриваєте і зверху вниз. Не чув , щоб були небезпечні саме для українців!
SAndriy1
Повідомлень: 755
З нами з: 17.01.15
Подякував: 237 раз.
Подякували: 276 раз.
Профіль
Додано: Чет 04 кві, 2024 22:11
Игорь написав: чик написав: Игорь написав:
в Европе запретили торговать STRK. Хоть бы не делистнули с банана, бо есть на определенную сумму и это будет проблемой.
всего на 20баксов этой хрени, хотел ешо добавляться - спс, шо упомянули.
Это не точно, гуглил - не нашел такой инфы. Со слов человека в телеге.
рукалицо
tvl летит в космос а цена сжимается как пружина
https://defillama.com/chain/Starknet
Олежан
Повідомлень: 1181
З нами з: 01.12.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 124 раз.
Профіль
Додано: Чет 04 кві, 2024 22:35
Игорь
"быть или не быть"
- пожуём...
чик
1
Повідомлень: 7481
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6409 раз.
Подякували: 1081 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
Ірина_
,
Модератор
Схожі теми
113400
253506518
7978
23164318
Суб 23 гру, 2023 00:55 Hotab
6
104900