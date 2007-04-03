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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 05 кві, 2024 06:22
Dr_English написав:sens
Для того, чтобы обратить на неё внимание. Изучайте, анализируйте. А фінансове рішення приймайте самостійно.
Такі відповіді в м.Києві на вул.Гончара від Фрідом Фінанс ще два роки тому можна було почути
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