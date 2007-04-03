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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 05 кві, 2024 06:22
Dr_English написав:sens
Для того, чтобы обратить на неё внимание. Изучайте, анализируйте. А фінансове рішення приймайте самостійно.
Такі відповіді в м.Києві на вул.Гончара від Фрідом Фінанс ще два роки тому можна було почути
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sens
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Додано: Суб 06 кві, 2024 21:42
Козак-характерник написав: Amethyst написав:Козак-характерник
, здоровеньки були
Шоо, вирішили чуток потрендерити ?
Доброго здоров'ячка!
Так, знов вирішив побенкетувати! Брав EOS лєсєнкою на споті. Вклав 5000 вічнозелених. Середня ціна закупу 0.78. Шорчу на ф'ючах копійочку на тому ж EOS, допоки ціна на споті не взлетить. Навіть якщо втрачу на ф'ючах, то буде прибуток на споті, що перекриє втрати. Але тримаю лєсєнку на закупівлю EOS ще, щоб і на споті копійчину мати, розпродаючи з інтервалом 1%. Але глобально чекаю туземун по цій монеті. Всі на шашличок! Готуйте мангал! Хто не з нами, той лише нюхає запах шашличка здаля! Гуляємо!
Вова,какой EOS...Ты в Америку переехал..EOS-это Брежневская хрень времен СССР...Не дуркуй.Погляди вокруг...На 5 штук,можно набрать пучок новых альтов,от которых текут слюни фондов,кто вложился в новый блокчейн или проект.Ты чего,гонишь что ли??Какой такой EOS??Ты еще в Биткоин Голд влошись...
Потерял ты хватку,упустил нить крипторынка.Очнись! От души рад тебя видеть,земляче!!
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osafly
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Додано: Суб 06 кві, 2024 21:48
osafly написав:
От души рад тебя видеть,земляче!!
Навзаєм!
osafly написав:
На 5 штук,можно набрать пучок новых альтов,от которых текут слюни фондов,кто вложился в новый блокчейн или проект.
Порадьте, яких саме?
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Козак-характерник
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Додано: Пон 08 кві, 2024 12:12
Сотка всё ближе...
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asti
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Додано: Пон 08 кві, 2024 12:22
asti
пока 73 повторно берем, для закрепа
)
или на 72 слиться и на 69 перезайти?
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Amethyst
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Додано: Пон 08 кві, 2024 15:01
Amethyst написав:
на 72 слиться и на 69 перезайти?
не делай глупостей
держи
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Олежан
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Додано: Пон 08 кві, 2024 16:04
та держууу..
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