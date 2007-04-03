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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3405340634073408
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2024 06:22

  Dr_English написав:sens Для того, чтобы обратить на неё внимание. Изучайте, анализируйте. А фінансове рішення приймайте самостійно.



Такі відповіді в м.Києві на вул.Гончара від Фрідом Фінанс ще два роки тому можна було почути
sens
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 21:42

  Козак-характерник написав:
  Amethyst написав:Козак-характерник, здоровеньки були :)
Шоо, вирішили чуток потрендерити ?

Доброго здоров'ячка! :P Так, знов вирішив побенкетувати! Брав EOS лєсєнкою на споті. Вклав 5000 вічнозелених. Середня ціна закупу 0.78. Шорчу на ф'ючах копійочку на тому ж EOS, допоки ціна на споті не взлетить. Навіть якщо втрачу на ф'ючах, то буде прибуток на споті, що перекриє втрати. Але тримаю лєсєнку на закупівлю EOS ще, щоб і на споті копійчину мати, розпродаючи з інтервалом 1%. Але глобально чекаю туземун по цій монеті. Всі на шашличок! Готуйте мангал! Хто не з нами, той лише нюхає запах шашличка здаля! Гуляємо!





Вова,какой EOS...Ты в Америку переехал..EOS-это Брежневская хрень времен СССР...Не дуркуй.Погляди вокруг...На 5 штук,можно набрать пучок новых альтов,от которых текут слюни фондов,кто вложился в новый блокчейн или проект.Ты чего,гонишь что ли??Какой такой EOS??Ты еще в Биткоин Голд влошись... :lol: Потерял ты хватку,упустил нить крипторынка.Очнись! От души рад тебя видеть,земляче!!
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2024 21:48

  osafly написав: От души рад тебя видеть,земляче!!

Навзаєм! :P

  osafly написав:На 5 штук,можно набрать пучок новых альтов,от которых текут слюни фондов,кто вложился в новый блокчейн или проект.

Порадьте, яких саме? :roll:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 12:12

Сотка всё ближе...
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 12:22

asti пока 73 повторно берем, для закрепа :))
или на 72 слиться и на 69 перезайти?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 15:01

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Amethyst написав:на 72 слиться и на 69 перезайти?


не делай глупостей
держи
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 16:04

та держууу..
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 19:14

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

к 100 должны подобраться в течение месяца
maksymzp88
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