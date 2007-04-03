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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3406340734083409
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 02:39

  Amethyst написав:Це шоо?

Хеджування — це інвестиційна стратегія, що застосовується для компенсації потенційних збитків. У контексті криптовалют вона передбачає зайняття протилежної позиції за відповідним криптоактивом або похідним контрактом.

Наприклад, якщо ви володієте певною кількістю біткоїнів і очікуєте падіння його ціни, ви можете зайняти коротку позицію за ф’ючерсним контрактом на Біткоїн. Якщо ціна біткоїна дійсно впаде, то збитки від володіння ним будуть компенсовані прибутком від ф’ючерсного контракту.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 06:37

  Козак-характерник написав:
  Amethyst написав:Це шоо?

Хеджування — це інвестиційна стратегія, що застосовується для компенсації потенційних збитків. У контексті криптовалют вона передбачає зайняття протилежної позиції за відповідним криптоактивом або похідним контрактом.

Наприклад, якщо ви володієте певною кількістю біткоїнів і очікуєте падіння його ціни, ви можете зайняти коротку позицію за ф’ючерсним контрактом на Біткоїн. Якщо ціна біткоїна дійсно впаде, то збитки від володіння ним будуть компенсовані прибутком від ф’ючерсного контракту.


"Є безкоштовний курс, в принципі для розуміння праці з біржою, гаманцями і т.д. буде зрозуміло, базове навчання торгівлі 500$, продвинуте 700$, повний курс торгівлі 1500$ це включаючи фондовий ринок, фіатний ринок, крипто, ринок сировини і т.д., навчання в группі до 6 чоловік з особистом зв'язком з менторами 2000$"
sens
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 20:17

Реально, 73к какая-то заколдованная цифра для битка - уже третий раз откатываемся как только к ней приближаемся//))
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 20:27

  asti написав:Реально, 73к какая-то заколдованная цифра для битка - уже третий раз откатываемся как только к ней приближаемся//))

Відкат на 3..4% - норм
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 21:09

  asti написав:Реально, 73к какая-то заколдованная цифра для битка - уже третий раз откатываемся как только к ней приближаемся//))

Присипляють пильність! :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 21:19

  Козак-характерник написав:
  asti написав:Реально, 73к какая-то заколдованная цифра для битка - уже третий раз откатываемся как только к ней приближаемся//))

Присипляють пильність! :)

Про хеджування вже почав. Давай про маніпуля :D :D
yess
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 21:34

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  yess написав:Давай про маніпуля


Зображення

А це як? Хто падає євро чи долар? :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 22:01

Бооже, а чо грн на Банане РАСТЕТ?! Уже 2ю неделю подряд.
Курс USDT/UAH уже грохнулся с 46 до 41!! Это конец ноября 23го дето...
Шоо, на Банане разрешили грн-пополняшки или Гео снизил комис до 1..2% ?!
Amethyst
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