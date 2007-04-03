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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 09 кві, 2024 02:39
Amethyst написав:
Це шоо?
Хеджування — це інвестиційна стратегія, що застосовується для компенсації потенційних збитків. У контексті криптовалют вона передбачає зайняття протилежної позиції за відповідним криптоактивом або похідним контрактом.
Наприклад, якщо ви володієте певною кількістю біткоїнів і очікуєте падіння його ціни, ви можете зайняти коротку позицію за ф’ючерсним контрактом на Біткоїн. Якщо ціна біткоїна дійсно впаде, то збитки від володіння ним будуть компенсовані прибутком від ф’ючерсного контракту.
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Додано: Вів 09 кві, 2024 06:37
Козак-характерник написав: Amethyst написав:
Це шоо?
Хеджування — це інвестиційна стратегія, що застосовується для компенсації потенційних збитків. У контексті криптовалют вона передбачає зайняття протилежної позиції за відповідним криптоактивом або похідним контрактом.
Наприклад, якщо ви володієте певною кількістю біткоїнів і очікуєте падіння його ціни, ви можете зайняти коротку позицію за ф’ючерсним контрактом на Біткоїн. Якщо ціна біткоїна дійсно впаде, то збитки від володіння ним будуть компенсовані прибутком від ф’ючерсного контракту.
"Є безкоштовний курс, в принципі для розуміння праці з біржою, гаманцями і т.д. буде зрозуміло, базове навчання торгівлі 500$, продвинуте 700$, повний курс торгівлі 1500$ це включаючи фондовий ринок, фіатний ринок, крипто, ринок сировини і т.д., навчання в группі до 6 чоловік з особистом зв'язком з менторами 2000$"
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Додано: Вів 09 кві, 2024 20:17
Реально, 73к какая-то заколдованная цифра для битка - уже третий раз откатываемся как только к ней приближаемся//))
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asti
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Додано: Вів 09 кві, 2024 20:27
asti написав:
Реально, 73к какая-то заколдованная цифра для битка - уже третий раз откатываемся как только к ней приближаемся//))
Відкат на 3..4% - норм
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Amethyst
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Додано: Вів 09 кві, 2024 21:09
asti написав:
Реально, 73к какая-то заколдованная цифра для битка - уже третий раз откатываемся как только к ней приближаемся//))
Присипляють пильність!
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Додано: Вів 09 кві, 2024 21:19
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Додано: Вів 09 кві, 2024 22:01
Бооже, а чо грн на Банане РАСТЕТ?! Уже 2ю неделю подряд.
Курс USDT/UAH уже грохнулся с 46 до 41!! Это конец ноября 23го дето...
Шоо, на Банане разрешили грн-пополняшки или Гео снизил комис до 1..2% ?!
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Amethyst
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Додано: Сер 10 кві, 2024 18:03
а ще про крипто-сигнальні транзакції будь ласка
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greenozon
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Додано: Сер 10 кві, 2024 20:37
забить на всё. в минус не торгуем - они даже омна не могут мну налить. солянку, ешо пару чего то, шо потом купят на перехае - он буде палюбому = терпение...
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чик
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