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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 кві, 2024 09:54
можно ж было торговать, а не слушать разных звиздунов. шо то с геопей траблы, не переводят копейки на карту. просют айди, где то в истории смотреть, у мну не фига не открывается. во общем, если кто то объяснить, шо они хотят и где это искать. просто не в первый раз через них приходится выводить, чего сча их клинит х.з. я и сам их за трахаю, но групповой интересней
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