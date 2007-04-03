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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 кві, 2024 09:54
можно ж было торговать, а не слушать разных звиздунов. шо то с геопей траблы, не переводят копейки на карту. просют айди, где то в истории смотреть, у мну не фига не открывается. во общем, если кто то объяснить, шо они хотят и где это искать. просто не в первый раз через них приходится выводить, чего сча их клинит х.з. я и сам их за трахаю, но групповой интересней
Додано: П'ят 12 кві, 2024 22:36
Всё, сотка отменяется (пока что))
Ситуация 1:1 с мартом-апрелем '21,
- тогда тоже 2 месяца болтались возле 60-ти,
а потом обвалились...
Додано: П'ят 12 кві, 2024 22:36
так шоо, докуПлЯть альти бум?
Але мені дружина більше грошей не дає
ото дивлюся і облизуюся
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