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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3407340834093410
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 09:54

можно ж было торговать, а не слушать разных звиздунов. шо то с геопей траблы, не переводят копейки на карту. просют айди, где то в истории смотреть, у мну не фига не открывается. во общем, если кто то объяснить, шо они хотят и где это искать. просто не в первый раз через них приходится выводить, чего сча их клинит х.з. я и сам их за трахаю, но групповой интересней :)
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 22:36

Всё, сотка отменяется (пока что))
Ситуация 1:1 с мартом-апрелем '21,
- тогда тоже 2 месяца болтались возле 60-ти,
а потом обвалились...
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 22:36

так шоо, докуПлЯть альти бум?
Але мені дружина більше грошей не дає
ото дивлюся і облизуюся :cry:
Amethyst
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