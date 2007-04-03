|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 кві, 2024 09:54
можно ж было торговать, а не слушать разных звиздунов. шо то с геопей траблы, не переводят копейки на карту. просют айди, где то в истории смотреть, у мну не фига не открывается. во общем, если кто то объяснить, шо они хотят и где это искать. просто не в первый раз через них приходится выводить, чего сча их клинит х.з. я и сам их за трахаю, но групповой интересней
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 7483
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 6410 раз.
- Подякували: 1081 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 12 кві, 2024 22:36
Всё, сотка отменяется (пока что))
Ситуация 1:1 с мартом-апрелем '21,
- тогда тоже 2 месяца болтались возле 60-ти,
а потом обвалились...
-
asti
-
-
- Повідомлень: 4008
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 720 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 12 кві, 2024 22:36
так шоо, докуПлЯть альти бум?
Але мені дружина більше грошей не дає
ото дивлюся і облизуюся
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5288
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 400 раз.
- Подякували: 1011 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: П'ят 12 кві, 2024 23:13
Чому паленим смердить? І пір'я навкруги.
Всі живі? Рокета заправлена. Застрибуйте!
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 30197
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2190 раз.
- Подякували: 2288 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 кві, 2024 23:20
Козак-характерник написав:
Чому паленим смердить? І пір'я навкруги.
Всі живі? Рокета заправлена. Застрибуйте!
Знову ви ...
Тут тіко недавно після Михайлівського оклигали,
а ви вже: застрибуйте! 😡😡😡
-
asti
-
-
- Повідомлень: 4008
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 720 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|113579
|253596778
|
П'ят 12 кві, 2024 22:34
asti
|
|7978
|23165807
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|
|6
|105164
|
|