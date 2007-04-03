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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 кві, 2024 09:54
можно ж было торговать, а не слушать разных звиздунов. шо то с геопей траблы, не переводят копейки на карту. просют айди, где то в истории смотреть, у мну не фига не открывается. во общем, если кто то объяснить, шо они хотят и где это искать. просто не в первый раз через них приходится выводить, чего сча их клинит х.з. я и сам их за трахаю, но групповой интересней
Додано: П'ят 12 кві, 2024 22:36
Всё, сотка отменяется (пока что))
Ситуация 1:1 с мартом-апрелем '21,
- тогда тоже 2 месяца болтались возле 60-ти,
а потом обвалились...
Додано: П'ят 12 кві, 2024 22:36
так шоо, докуПлЯть альти бум?
Але мені дружина більше грошей не дає
ото дивлюся і облизуюся
Додано: П'ят 12 кві, 2024 23:13
Чому паленим смердить? І пір'я навкруги. Всі живі? Рокета заправлена. Застрибуйте!
Додано: П'ят 12 кві, 2024 23:20
Додано: Суб 13 кві, 2024 01:19
Amethyst
аналогично от это от души налили, а где ж деньги брать...
можем ниже пойдём - кайф
Додано: Суб 13 кві, 2024 08:01
Все лимитки сработали)))) и Тезера осталось после этого немного! Доу ждет второй волны падения, я думаю что могут организовать и вторую, но по альтам на капитуляцию уже похоже. Да и до халвинга неделя осталась - жду альт сезон, набранное спешить продавать не буду! Хотя TON и KAS от покупки на 20% выросли уже)))
Додано: Суб 13 кві, 2024 08:08
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Доброе утро ,киты, как ваши портфели ? Мой превратился в портфель для контейнеров для еды на завод. всего- то -30%.
Спокуха. Прорвёмся
Докупать не за что
Додано: Суб 13 кві, 2024 10:33
Ерундой занимаетесь...
Идите лучше окопы копать - и то пользы больше будет//))
😡😡😡
Додано: Суб 13 кві, 2024 10:58
омни улетел и на битгете его нема, а где есть ?
в названиях запутаешься, тута хрень OMNI/USTD
OmniCat и цена 0.0006221
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