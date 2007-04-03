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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3407340834093410
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 09:54

можно ж было торговать, а не слушать разных звиздунов. шо то с геопей траблы, не переводят копейки на карту. просют айди, где то в истории смотреть, у мну не фига не открывается. во общем, если кто то объяснить, шо они хотят и где это искать. просто не в первый раз через них приходится выводить, чего сча их клинит х.з. я и сам их за трахаю, но групповой интересней :)
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 22:36

Всё, сотка отменяется (пока что))
Ситуация 1:1 с мартом-апрелем '21,
- тогда тоже 2 месяца болтались возле 60-ти,
а потом обвалились...
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 22:36

так шоо, докуПлЯть альти бум?
Але мені дружина більше грошей не дає
ото дивлюся і облизуюся :cry:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 23:13

Чому паленим смердить? І пір'я навкруги. :roll: Всі живі? Рокета заправлена. Застрибуйте! 8)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 23:20

  Козак-характерник написав:Чому паленим смердить? І пір'я навкруги. :roll: Всі живі? Рокета заправлена. Застрибуйте! 8)
Знову ви ... :( :(

Тут тіко недавно після Михайлівського оклигали,
а ви вже: застрибуйте! 😡😡😡
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 01:19

Amethyst
аналогично :) от это от души налили, а где ж деньги брать...
можем ниже пойдём - кайф 8)
чик
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 08:01

  чик написав:Amethyst
аналогично :) от это от души налили, а где ж деньги брать...
можем ниже пойдём - кайф 8)

Все лимитки сработали)))) и Тезера осталось после этого немного! Доу ждет второй волны падения, я думаю что могут организовать и вторую, но по альтам на капитуляцию уже похоже. Да и до халвинга неделя осталась - жду альт сезон, набранное спешить продавать не буду! Хотя TON и KAS от покупки на 20% выросли уже)))
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 08:08

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Доброе утро :mrgreen: ,киты, как ваши портфели ? Мой превратился в портфель для контейнеров для еды на завод. :) всего- то -30%.
Спокуха. Прорвёмся :wink:
Докупать не за что :evil:
Игорь
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 10:33

Ерундой занимаетесь...

Идите лучше окопы копать - и то пользы больше будет//))
😡😡😡
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 10:58

омни улетел и на битгете его нема, а где есть ?
в названиях запутаешься, тута хрень OMNI/USTD
OmniCat и цена 0.0006221 :o
чик
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