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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3408340934103411
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 13:44

  asti написав: Тут тіко недавно після Михайлівського оклигали

А що трапилося?
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