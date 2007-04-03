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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3408340934103411
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 13:44

  asti написав: Тут тіко недавно після Михайлівського оклигали

А що трапилося?
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 18:14

  Игорь написав:Доброе утро :mrgreen: ,киты, как ваши портфели ? Мой превратился в портфель для контейнеров для еды на завод. :) всего- то -30%.
Спокуха. Прорвёмся :wink:
Докупать не за что :evil:



немного повезло.
мне whitebit выкупил все монеты с лаунчпада WORLD по 0.95 (при рынке 0.1)
так что вернулись те деньги про которые я уже забыл.
они как раз и возместили основную часть "коррекции потфеля"
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 08:05

так и знал, апять по уши в альтомне и краёв не видно. больше пока не беру - жду развязки...
чик
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