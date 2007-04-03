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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 кві, 2024 13:44
asti написав:
Тут тіко недавно після Михайлівського оклигали
А що трапилося?
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Козак-характерник
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Додано: Суб 13 кві, 2024 18:14
Игорь написав:
Доброе утро
,киты, как ваши портфели ? Мой превратился в портфель для контейнеров для еды на завод.
всего- то -30%.
Спокуха. Прорвёмся
Докупать не за что
немного повезло.
мне whitebit выкупил все монеты с лаунчпада WORLD по 0.95 (при рынке 0.1)
так что вернулись те деньги про которые я уже забыл.
они как раз и возместили основную часть "коррекции потфеля"
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Олежан
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Додано: Нед 14 кві, 2024 08:05
так и знал, апять по уши в альтомне и краёв не видно. больше пока не беру - жду развязки...
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чик
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Додано: Нед 14 кві, 2024 09:49
чик написав:
так и знал, апять по уши в альтомне и краёв не видно. больше пока не беру - жду развязки...
кажись все.
немного должны отрасти
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Олежан
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Додано: Нед 14 кві, 2024 16:43
Олежан Снизу могут еще постучать, помните об этом
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