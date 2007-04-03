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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3409341034113412>
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 13:44

  asti написав: Тут тіко недавно після Михайлівського оклигали

А що трапилося?
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 18:14

  Игорь написав:Доброе утро :mrgreen: ,киты, как ваши портфели ? Мой превратился в портфель для контейнеров для еды на завод. :) всего- то -30%.
Спокуха. Прорвёмся :wink:
Докупать не за что :evil:



немного повезло.
мне whitebit выкупил все монеты с лаунчпада WORLD по 0.95 (при рынке 0.1)
так что вернулись те деньги про которые я уже забыл.
они как раз и возместили основную часть "коррекции потфеля"
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 08:05

так и знал, апять по уши в альтомне и краёв не видно. больше пока не беру - жду развязки...
чик
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 09:49

  чик написав:так и знал, апять по уши в альтомне и краёв не видно. больше пока не беру - жду развязки...

кажись все.
немного должны отрасти
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 16:43

Олежан Снизу могут еще постучать, помните об этом
Rack
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 21:03

  Rack написав:Олежан Снизу могут еще постучать, помните об этом


ну єто понятно
но начал набирать sui, ethfi, sol, tia
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 00:34

Бачу всі живі! Файно! :)
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 09:50

дюже не хватает профи на ветке :( этот фрагмент мне был написан в лс ешо 30марта без учёта иранатак и прочего:
LTC (думаю сейчас продать весь-расставил ордера в зоне 111-119$-что сработает-то сработает) Планирую откупить его потом дешевле,по 50-70$
там много ешо чётких попаданий и рекомендаций...
чик
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 10:11

  чик написав:дюже не хватает профи на ветке :( этот фрагмент мне был написан в лс ешо 30марта без учёта иранатак и прочего:
LTC (думаю сейчас продать весь-расставил ордера в зоне 111-119$-что сработает-то сработает) Планирую откупить его потом дешевле,по 50-70$
там много ешо чётких попаданий и рекомендаций...

Так делитесь таким :)
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 10:27

  Олежан написав:
  Rack написав:Олежан Снизу могут еще постучать, помните об этом


ну єто понятно
но начал набирать sui, ethfi, sol, tia

ну и само собой eth+btc = 70% портфеля
Олежан
 
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