А вот этот буквосалат - это чтобы что? Если идею стоящую за покупкой биткоина и, с натяжкой, эфира я еще могу понять. Но вот это все остальное - это ж pure 1500% gambling. Просто из азарта?
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Додано: Пон 15 кві, 2024 10:51
А вот этот буквосалат - это чтобы что? Если идею стоящую за покупкой биткоина и, с натяжкой, эфира я еще могу понять. Но вот это все остальное - это ж pure 1500% gambling. Просто из азарта?
Додано: Пон 15 кві, 2024 10:55
SAndriy1
это лс, человек захочет - поделится, но ему думаю здесь не интересно и смысл бесплатно делиться своим трудом... хватает ютубщиков, дж и т.д.
Додано: Пон 15 кві, 2024 11:09
у каждого проекта есть серьезный фундамент
гугли и прозреешь
а вообще да - по сути вся крипта это pure 1500% gambling
макс, если ты 100% в битке, то что ты делаешь на форуме? тебя больше ничего не должно интересовать. купил и забыл
Додано: Пон 15 кві, 2024 11:19
airmax78
чего так сразу казино, ты сколько хочешь иметь % с битка и эфира ? я старый пердун не в теме по новым проектам (мне до конца жизни хватит, того шо есть), а те кто серьёзно этим занимаются могут сделать на порядки больше...
Додано: Пон 15 кві, 2024 11:29
Мне кажется что реальные деньги на этом делают те, кто "проекты" запускает. Все остальные - топливо для разных ступеней ракеты.
Додано: Пон 15 кві, 2024 12:14
airmax78
Надо просто погуглить кто такой Назар Бабенко с Ко и откуда оно вылезло
Додано: Пон 15 кві, 2024 12:23
airmax78
в большинстве случаев согласен. там главное вовремя войти-выйти, а вот поймать исключение - это уже высший пилотаж или пруха...
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