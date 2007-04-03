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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3410341134123413>
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 10:51

  Олежан написав:
  Олежан написав:
  Rack написав:Олежан Снизу могут еще постучать, помните об этом


ну єто понятно
но начал набирать sui, ethfi, sol, tia

ну и само собой eth+btc = 70% портфеля

А вот этот буквосалат - это чтобы что? Если идею стоящую за покупкой биткоина и, с натяжкой, эфира я еще могу понять. Но вот это все остальное - это ж pure 1500% gambling. Просто из азарта?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 10:55

SAndriy1
это лс, человек захочет - поделится, но ему думаю здесь не интересно и смысл бесплатно делиться своим трудом... хватает ютубщиков, дж и т.д.
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 11:09

  airmax78 написав:А вот этот буквосалат - это чтобы что? Если идею стоящую за покупкой биткоина и, с натяжкой, эфира я еще могу понять. Но вот это все остальное - это ж pure 1500% gambling. Просто из азарта?


у каждого проекта есть серьезный фундамент
гугли и прозреешь

а вообще да - по сути вся крипта это pure 1500% gambling

макс, если ты 100% в битке, то что ты делаешь на форуме? тебя больше ничего не должно интересовать. купил и забыл
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 11:19

airmax78
чего так сразу казино, ты сколько хочешь иметь % с битка и эфира ? я старый пердун не в теме по новым проектам (мне до конца жизни хватит, того шо есть), а те кто серьёзно этим занимаются могут сделать на порядки больше...
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 11:29

  чик написав:airmax78
чего так сразу казино, ты сколько хочешь иметь % с битка и эфира ? я старый пердун не в теме по новым проектам (мне до конца жизни хватит, того шо есть), а те кто серьёзно этим занимаются могут сделать на порядки больше...

Мне кажется что реальные деньги на этом делают те, кто "проекты" запускает. Все остальные - топливо для разных ступеней ракеты.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 12:14

airmax78
Надо просто погуглить кто такой Назар Бабенко с Ко и откуда оно вылезло
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 12:23

airmax78
в большинстве случаев согласен. там главное вовремя войти-выйти, а вот поймать исключение - это уже высший пилотаж или пруха...
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 19:50

  asti написав:Всё, сотка отменяется (пока что))
Ситуация 1:1 с мартом-апрелем '21,
- тогда тоже 2 месяца болтались возле 60-ти,
а потом обвалились...

И я таки был прав!! 😎😎😎
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 22:06

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Кто-нибудь может написать, какие действия следует предпринять для возврата криптоактивов из обанкротившейся биржи FTX до 15.05.2024?
Dr_English
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 22:20

па 60т. взял немного - нормцена. до 46т. смогу добирать, если ниже придётся заводить гроши... на альты забил пока.
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