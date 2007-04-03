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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3410341134123413
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 22:50

  чик написав:па 60т. взял немного - нормцена. до 46т. смогу добирать, если ниже придётся заводить гроши... на альты забил пока.

А шото ни Солана ни Тру ни Хрипрый не полезли за Дедом у яму.
От решили переждать пока он за пузырем смотается? Чи шото задумали?
Отскакивать тоже не очень спешат. Какой-то дохлый альт-сезон рисуется ((
Amethyst
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