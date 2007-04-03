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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3410341134123413
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 22:50

  чик написав:па 60т. взял немного - нормцена. до 46т. смогу добирать, если ниже придётся заводить гроши... на альты забил пока.

А шото ни Солана ни Тру ни Хрипрый не полезли за Дедом у яму.
От решили переждать пока он за пузырем смотается? Чи шото задумали?
Отскакивать тоже не очень спешат. Какой-то дохлый альт-сезон рисуется ((
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 23:23

Amethyst
крайний раз солянку па 136, тру па 0.09 и рипл 0.46, но это из удачных, а в основном омна всякого и дорого :(
ешо эфира взял пару раз ниже 3т. пока крайний 2860,
просто апять все начали вязать биток к сипухе, а она прёт вниз...
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 13:27

то шо брал па 60т. взяли лимиткой па 65 и хотя уровень изнасиловали и похоже пойдём выше, но хай буде - свободный юстд всегда пригодится...
от не куй делать откупил половину проданного па 64 и ешо возьму па 63, там мелочь - играюсь в интрадейщика :oops:
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 13:49

ну и как всем халвинг и шо буде дали :? дж походу вже скис...
Amethyst
трохи фиксанул тру па 0.13 - рановато...
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 07:04

вижу на битфинекх 68 прошили, а на большинстве бирж 67.2
у мну на днях чуток па 66 продалось, потом стоит лимитка на 68 - не достали...
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 21:42

https://www.youtube.com/watch?v=V4w8DlBKctg
сегодня илья довольно точно описал настрой рынка и возможный откат в район 64500...
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