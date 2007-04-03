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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 29 кві, 2024 09:57
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Кто там ждал красную месячную свечу? Вот за апрель получите, распишитесь))
Додано: Пон 29 кві, 2024 10:16
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Видел предположение "аналитегов", что в этом цикле хай уже был на уровне 73к (это +6% прирост к прошлому хаю в 69к). И дальше медвежка. Ведь с каждым циклом % роста цены биткоина уменьшается. Чем выше его цена и капитализация, тем меньше волатильность и рост. А если принять во внимание Bitcoin Rainbow, то можно предположить, что верхнюю точку радуги мы прошли в марте на отметке 73к. Дальше радуга идет на снижение и теперь будут годы плавного снижения, обратного предыдущим годам плавного роста.
Кто что думает по этому поводу?
Додано: Пон 29 кві, 2024 10:42
Додано: Пон 29 кві, 2024 10:52
Халвинг себя отыграл.
Если будет медвежий сценарий, его поддержут крупные компании-майнеры, такие как Marathon, которые потихоньку начали распродажу накопленных запасов биткоина, для снижения падения доходов в годовом исчислении.
Ну, ниже 40к не увидим (точка безубыточности )
Боковой тренд до осени в диапазоне 55-65
Моя аналитига:
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