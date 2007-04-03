Додано: Пон 29 кві, 2024 14:06

новые токены типа ии, кошельки и т.п. из старых внв, солянку, рипл, трон и т.д.

Именно так 55-65 боковая.Не 40Ни 100Как и на любом финансовом рынке, на рынке битка появились институциональные игроки - которые будут задавать общий тренд.Основными покупателями будут выступать ETFПродавцами - крупные майнеры.У майнеров появилась нижняя граница после халвинга.У ETF другая проблема слишком высокая цена BTC тоже плохо, поскольку инвесторы на рынке ETF среднесрочные - а моментальная возможность выхода инвесторов из фонда - на определенных "хайах", создаст избыточное предложение bitcoin (поскольку нужно будет продавать основной актив - спотовый bitcoin), чтоб отдать инвесторам фиат.Создатели ETF (спотового биткоина) - не любят "биток" они любят деньги. И создание данного продукта - был ответ на высокий спрос со стороны потребителей, которые не любят риски.Поэтому, критики битка и говорят о том, что ETF на спотовый BTC погубит первую криптовалюту - и пророчат до "0".К одобрению ETF - инвестфонды готовились до лета 2023(они скупали не только биток но и инвест компании и производственные мощности +технологии), потом потихоньку провоцировали истерику и к моменту одобрения SEC - игра была сделана:В январе, цену начали "играть" майнеры - халвинг 4.0 - чтоб продать подороже (чтоб не уйти в минус), халвинг был сыгран до его начала:В аспекте дневного, недельного анализа или на месяц - это на FOREX (волатильность в 10 центов между парами - это одно).А для дейтрейдинга, биток не подходит (ИМХО), это как бинарные опционы (прости Господи).За год, спотовый биткоин прошел цену от 18 до 32 подготовка к ETFот 32 до 50 Реализация ETF, потом халвинг 4.0от 50 до 70Биток он такой, будешь ждать что он пробьет 50 вниз - на 52 шорт закроешь, а он проскользнет до 48 на денёк, так же и с максимумом - 75 так и не пробилиНу это немного не об этом, это развлечение для Defi.Биткоин - уже в игре на Wall St, это уже другая лига