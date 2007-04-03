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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3411341234133414
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 09:57

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Кто там ждал красную месячную свечу? Вот за апрель получите, распишитесь))
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 10:16

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Видел предположение "аналитегов", что в этом цикле хай уже был на уровне 73к (это +6% прирост к прошлому хаю в 69к). И дальше медвежка. Ведь с каждым циклом % роста цены биткоина уменьшается. Чем выше его цена и капитализация, тем меньше волатильность и рост. А если принять во внимание Bitcoin Rainbow, то можно предположить, что верхнюю точку радуги мы прошли в марте на отметке 73к. Дальше радуга идет на снижение и теперь будут годы плавного снижения, обратного предыдущим годам плавного роста.
Кто что думает по этому поводу?
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 10:42

  vitaxa2006 написав:Кто что думает по этому поводу?

Будь-який прогноз - чухня! Все залежить від кількості лонгустів і шортунів.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 10:52

  vitaxa2006 написав:Видел предположение "аналитегов", что в этом цикле хай уже был на уровне 73к (это +6% прирост к прошлому хаю в 69к). И дальше медвежка. Ведь с каждым циклом % роста цены биткоина уменьшается. Чем выше его цена и капитализация, тем меньше волатильность и рост. А если принять во внимание Bitcoin Rainbow, то можно предположить, что верхнюю точку радуги мы прошли в марте на отметке 73к. Дальше радуга идет на снижение и теперь будут годы плавного снижения, обратного предыдущим годам плавного роста.
Кто что думает по этому поводу?


Халвинг себя отыграл.
Если будет медвежий сценарий, его поддержут крупные компании-майнеры, такие как Marathon, которые потихоньку начали распродажу накопленных запасов биткоина, для снижения падения доходов в годовом исчислении.
Ну, ниже 40к не увидим (точка безубыточности :mrgreen: )
Боковой тренд до осени в диапазоне 55-65 8)
Моя аналитига:
https://savostin.pro/bitkoin-i-altkoiny ... -bitkoina/
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 13:01

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ну ты написал общеизвестные прогнозы, которые мне пушами приходят на смартфон каждый день. одни поют про 100-500т. другие 40-50-60т. т.е. ничо нового и непонятно в чём заключается твоё исследование, когда эта вся пена на поверхности. многие давно не охотятся за битком и не собираются брать его, пока не пробьёт 73-75т., а ищут новые токены типа ии, кошельки и т.п. из старых внв, солянку, рипл, трон и т.д.
у тех же, кто хочет заработать чисто на битке есть только один выход - ждать, канечна можно ешо в окно выйти, если шо... :wink:
Боковой тренд до осени в диапазоне 55-65 8)
это твой прогноз, а шо ж после осени :?
чик
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 14:06

чик

Именно так 55-65 боковая.
Не 40
Ни 100

Как и на любом финансовом рынке, на рынке битка появились институциональные игроки - которые будут задавать общий тренд.

Основными покупателями будут выступать ETF
Продавцами - крупные майнеры.

У майнеров появилась нижняя граница после халвинга.
У ETF другая проблема слишком высокая цена BTC тоже плохо, поскольку инвесторы на рынке ETF среднесрочные - а моментальная возможность выхода инвесторов из фонда - на определенных "хайах", создаст избыточное предложение bitcoin (поскольку нужно будет продавать основной актив - спотовый bitcoin), чтоб отдать инвесторам фиат.

Создатели ETF (спотового биткоина) - не любят "биток" они любят деньги. И создание данного продукта - был ответ на высокий спрос со стороны потребителей, которые не любят риски.

Поэтому, критики битка и говорят о том, что ETF на спотовый BTC погубит первую криптовалюту - и пророчат до "0".

К одобрению ETF - инвестфонды готовились до лета 2023(они скупали не только биток но и инвест компании и производственные мощности +технологии), потом потихоньку провоцировали истерику и к моменту одобрения SEC - игра была сделана:
https://savostin.pro/bitkoin-i-altkoiny ... m-bitcoin/

В январе, цену начали "играть" майнеры - халвинг 4.0 - чтоб продать подороже (чтоб не уйти в минус), халвинг был сыгран до его начала:
https://savostin.pro/marketing/novye-ra ... tkoin-4-0/

В аспекте дневного, недельного анализа или на месяц - это на FOREX (волатильность в 10 центов между парами - это одно).

А для дейтрейдинга, биток не подходит (ИМХО), это как бинарные опционы (прости Господи).

За год, спотовый биткоин прошел цену от 18 до 32 подготовка к ETF
от 32 до 50 Реализация ETF, потом халвинг 4.0
от 50 до 70 тысяч Долларов

Поэтому, да 55-65 бокового до осени, вполне нормальный прогноз.
Биток он такой, будешь ждать что он пробьет 50 вниз - на 52 шорт закроешь, а он проскользнет до 48 на денёк, так же и с максимумом - 75 так и не пробили :mrgreen:

новые токены типа ии, кошельки и т.п. из старых внв, солянку, рипл, трон и т.д.

Ну это немного не об этом, это развлечение для Defi.
Биткоин - уже в игре на Wall St, это уже другая лига 8)
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 15:33

  vitaxa2006 написав:Видел предположение "аналитегов", что в этом цикле хай уже был на уровне 73к (это +6% прирост к прошлому хаю в 69к). И дальше медвежка. Ведь с каждым циклом % роста цены биткоина уменьшается. Чем выше его цена и капитализация, тем меньше волатильность и рост. А если принять во внимание Bitcoin Rainbow, то можно предположить, что верхнюю точку радуги мы прошли в марте на отметке 73к. Дальше радуга идет на снижение и теперь будут годы плавного снижения, обратного предыдущим годам плавного роста.
Кто что думает по этому поводу?

Каждый цикл пугают, что роста не будет, что пик уже был, что крипта скам)))
Задача ММ - запутать, чтобы вы продали в минус купленное ранее и на росте были без позиции. Лишние рты не нужны никому)))
Посмотрите, что сейчас происходит - многие не уверены стоит ли держать набранные позиции. Попробуй сказать ,что будет завтра? Гораздо проще сказать, что через год будет дороже!
Биток держу со средней ценой входа около 20000. Часть, что хотел продать, продал в х3. Держу альты, процентов 10 также фиксировал на х3. Остальное держу на следующий год. По мелочи приторговываю, но тоже альтами. Хотя есть и альты типа Рипла или Матика, которые не выросли от цены входа нихрена)))
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 16:01

А мож Кефіру докупити, ну по 3000...2900?
Я його по 3300..3500 продавав ((
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 17:52

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про етф, майнеров т.п. понятно. поэтому выше 50 в долгосрок не набирали и при разнице в 3-5-10т. сливал биток. т.е. остатки дорого битка с прошлого халвинга и купленное дороже 50 почти всё слито от 65 до 72, остальное частично на холодный кошелёк пока. дорого набранные альты на стейкинге поваляются до лучших времён. расскажи, шо после осени ожидаешь ? вечных боковиков не бывает...
60т. продолжаю считать началом нормальной цены для откупа и торговли...
Востаннє редагувалось чик в Пон 29 кві, 2024 18:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 18:21

Amethyst
эфир не продавал и ниже 4000 не хочу, если он свалится до 2.5 и ниже, аки биток после одобрения етф - бум добирать... как и козак серьёзно к прогнозам не отношусь, всегда писал 50/50. от с альтами хреновее - набрался на прибыль, как сучка блох, а они ешо в среднем на 15-20% ниже и с анонимками трохи влетел :( но за 6лет иммунитет приобрёл, бывало куда хуже, да и на прибыль играться проще...
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