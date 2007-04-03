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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 08:21

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

что-то как-то всё просело
Примат
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 10:11

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Кто давно в рынке, подскажите: с момента нового хая в 73к 13 марта этого года, цена биткоина пошла вниз и каждый день идет отток из ЕТФ-фондов (в которые каждый день с 10 января этого года шел приток). Вопрос к знатокам: когда ЕТФ-фонды сольют все битки, которые закупили на волне дампа в этом году, что будет с ценой? Серьезный пролив ниже 30к?
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 11:53

  Примат написав:что-то как-то всё просело


отлично.
что то интересное можно чуть-чуть подбирать
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 11:54

  vitaxa2006 написав:Кто давно в рынке, подскажите: с момента нового хая в 73к 13 марта этого года, цена биткоина пошла вниз и каждый день идет отток из ЕТФ-фондов (в которые каждый день с 10 января этого года шел приток). Вопрос к знатокам: когда ЕТФ-фонды сольют все битки, которые закупили на волне дампа в этом году, что будет с ценой? Серьезный пролив ниже 30к?

ЧИК уже писал. Найдите в ТГ @dowjones_crypto - там несколько последних публикаций о временных интервалах.
Если кто-то сольет, то кто-то откупит)))
SAndriy1
 
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