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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 30 кві, 2024 08:21
что-то как-то всё просело
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Примат
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Додано: Вів 30 кві, 2024 10:11
Кто давно в рынке, подскажите: с момента нового хая в 73к 13 марта этого года, цена биткоина пошла вниз и каждый день идет отток из ЕТФ-фондов (в которые каждый день с 10 января этого года шел приток). Вопрос к знатокам: когда ЕТФ-фонды сольют все битки, которые закупили на волне дампа в этом году, что будет с ценой? Серьезный пролив ниже 30к?
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vitaxa2006
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Додано: Вів 30 кві, 2024 11:53
Примат написав:
что-то как-то всё просело
отлично.
что то интересное можно чуть-чуть подбирать
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Олежан
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Додано: Вів 30 кві, 2024 11:54
vitaxa2006 написав:
Кто давно в рынке, подскажите: с момента нового хая в 73к 13 марта этого года, цена биткоина пошла вниз и каждый день идет отток из ЕТФ-фондов (в которые каждый день с 10 января этого года шел приток). Вопрос к знатокам: когда ЕТФ-фонды сольют все битки, которые закупили на волне дампа в этом году, что будет с ценой? Серьезный пролив ниже 30к?
ЧИК уже писал. Найдите в ТГ @dowjones_crypto - там несколько последних публикаций о временных интервалах.
Если кто-то сольет, то кто-то откупит)))
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SAndriy1
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