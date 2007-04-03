Кто давно в рынке, подскажите: с момента нового хая в 73к 13 марта этого года, цена биткоина пошла вниз и каждый день идет отток из ЕТФ-фондов (в которые каждый день с 10 января этого года шел приток). Вопрос к знатокам: когда ЕТФ-фонды сольют все битки, которые закупили на волне дампа в этом году, что будет с ценой? Серьезный пролив ниже 30к?
vitaxa2006 написав:Кто давно в рынке, подскажите: с момента нового хая в 73к 13 марта этого года, цена биткоина пошла вниз и каждый день идет отток из ЕТФ-фондов (в которые каждый день с 10 января этого года шел приток). Вопрос к знатокам: когда ЕТФ-фонды сольют все битки, которые закупили на волне дампа в этом году, что будет с ценой? Серьезный пролив ниже 30к?
ЧИК уже писал. Найдите в ТГ @dowjones_crypto - там несколько последних публикаций о временных интервалах. Если кто-то сольет, то кто-то откупит)))
SAndriy1 всё течёт... тогда не было етф и такого обилия новых токенов, на которых дж делает сча основной зароботок, как и большинство трейдунов и у него часто мнение по битку меняется... вот ташник https://www.youtube.com/watch?v=Q9JCJhf2wFE вернулся из отпуска, но он интрадейщик и ему пофиг в какую сторону, хотя шортить у него получается лучше. илья м. https://www.youtube.com/watch?v=wPvR0HUivxw - этих 3х мне достаточно, чтобы лишний раз убедиться шо нихто не знае... добавлять фиат начну, когда устаканится эта вакханалия. вчера для пробы пару сотен баксов вкинул для откупа альтов и сегодня их вже нема - да пашли они с таким "рынком"...