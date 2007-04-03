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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3412341334143415
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 08:21

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

что-то как-то всё просело
Примат
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 10:11

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Кто давно в рынке, подскажите: с момента нового хая в 73к 13 марта этого года, цена биткоина пошла вниз и каждый день идет отток из ЕТФ-фондов (в которые каждый день с 10 января этого года шел приток). Вопрос к знатокам: когда ЕТФ-фонды сольют все битки, которые закупили на волне дампа в этом году, что будет с ценой? Серьезный пролив ниже 30к?
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 11:53

  Примат написав:что-то как-то всё просело


отлично.
что то интересное можно чуть-чуть подбирать
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 11:54

  vitaxa2006 написав:Кто давно в рынке, подскажите: с момента нового хая в 73к 13 марта этого года, цена биткоина пошла вниз и каждый день идет отток из ЕТФ-фондов (в которые каждый день с 10 января этого года шел приток). Вопрос к знатокам: когда ЕТФ-фонды сольют все битки, которые закупили на волне дампа в этом году, что будет с ценой? Серьезный пролив ниже 30к?

ЧИК уже писал. Найдите в ТГ @dowjones_crypto - там несколько последних публикаций о временных интервалах.
Если кто-то сольет, то кто-то откупит)))
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 13:38

SAndriy1
всё течёт... тогда не было етф и такого обилия новых токенов, на которых дж делает сча основной зароботок, как и большинство трейдунов и у него часто мнение по битку меняется... вот ташник https://www.youtube.com/watch?v=Q9JCJhf2wFE вернулся из отпуска, но он интрадейщик и ему пофиг в какую сторону, хотя шортить у него получается лучше.
илья м. https://www.youtube.com/watch?v=wPvR0HUivxw - этих 3х мне достаточно, чтобы лишний раз убедиться шо нихто не знае... добавлять фиат начну, когда устаканится эта вакханалия. вчера для пробы пару сотен баксов вкинул для откупа альтов и сегодня их вже нема - да пашли они с таким "рынком"...
чик
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 20:16

Пока мы не протестируем зону доминации биткоин\альта на уровне 58-60% минимум-никакого альтсезона не будет.Вторая возможная цель 63.5-65% Выше-вряд ли...надеюсь.На данный момент,мы уже пару лет рисуем восходящий клин,который рано или поздно пробивается вниз-смотрим как отрабатывает линия поддержки..Но до того момента,слабые руки вытряхнут,многие поменяют памперсы,психанут,продадут и выйдут в окно..Останутся по обыкновению те самые 5% согласно статистике-которые заработают...
И посмотрите куда приходит 68 Фиба...до которой мы пока еще не дошли.Это ж классика трейдинга.Копите USDT,хотя даже по текущим,уже неплохие прайсы на многие монеты..Я не имею ввиду Солану и Эфир.
P\S Биткоин сегодня закрывает месячную свечу поглощением предыдущей,почти тютелька в тютельку,на это время-это весьма хе-ровый знак. Sell may,and go away!-Все слышали?



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osafly
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2024 20:24

А вот что получается,если построить параллельный восходящий канал.Куда приходится по траектории его вершина??Ну,Вы поняли.Всем крепких нервов-они очень пригодятся.


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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 11:31

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

А вот и долгожданный слив.Всех с первым мая! Но удивительные вещи наблюдаю,при таком падении битка,альты потеряли совсем не много и мало того-доминация не падает,скорее наоборот...Неужели пошел перелив из деда в альту??Это было бы офигенно.Может маркетмейкер и здесь решил всех наипукать и устроить альтсезон летом,когда никто этого не ждет.Поджим к нижней линии по доминации,если пробьем ее и закрепимся-всех можно будет поздравить.Наблюдаем...Манипулирують гады як хотять..Шо хотять,то и творять..Пока всем страшно покупать альту,возьмут и перельют биток в нее,вот реально смеху то будет,когда ракета полетит без пассажиров...Этого и добиваются-запутать всех напрочь...Или же альту уже настолько укатали,что спускать ее теперь нужно плавно и неторопливо....
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 12:03

биток взял чуток па 60, ниже есть ордерок 56, но могём и не достать до него - пока тормознулись...
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