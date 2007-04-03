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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 30 кві, 2024 08:21
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
что-то как-то всё просело
Додано: Вів 30 кві, 2024 10:11
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Кто давно в рынке, подскажите: с момента нового хая в 73к 13 марта этого года, цена биткоина пошла вниз и каждый день идет отток из ЕТФ-фондов (в которые каждый день с 10 января этого года шел приток). Вопрос к знатокам: когда ЕТФ-фонды сольют все битки, которые закупили на волне дампа в этом году, что будет с ценой? Серьезный пролив ниже 30к?
Додано: Вів 30 кві, 2024 11:53
Додано: Вів 30 кві, 2024 11:54
ЧИК уже писал. Найдите в ТГ @dowjones_crypto - там несколько последних публикаций о временных интервалах.
Если кто-то сольет, то кто-то откупит)))
Додано: Вів 30 кві, 2024 13:38
SAndriy1
всё течёт... тогда не было етф и такого обилия новых токенов, на которых дж делает сча основной зароботок, как и большинство трейдунов и у него часто мнение по битку меняется... вот ташник
илья м.
Додано: Вів 30 кві, 2024 20:16
Пока мы не протестируем зону доминации биткоин\альта на уровне 58-60% минимум-никакого альтсезона не будет.Вторая возможная цель 63.5-65% Выше-вряд ли...надеюсь.На данный момент,мы уже пару лет рисуем восходящий клин,который рано или поздно пробивается вниз-смотрим как отрабатывает линия поддержки..Но до того момента,слабые руки вытряхнут,многие поменяют памперсы,психанут,продадут и выйдут в окно..Останутся по обыкновению те самые 5% согласно статистике-которые заработают...
И посмотрите куда приходит 68 Фиба...до которой мы пока еще не дошли.Это ж классика трейдинга.Копите USDT,хотя даже по текущим,уже неплохие прайсы на многие монеты..Я не имею ввиду Солану и Эфир.
P\S Биткоин сегодня закрывает месячную свечу поглощением предыдущей,почти тютелька в тютельку,на это время-это весьма хе-ровый знак. Sell may,and go away!-Все слышали?
Додано: Вів 30 кві, 2024 20:24
Додано: Сер 01 тра, 2024 11:31
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
А вот и долгожданный слив.Всех с первым мая! Но удивительные вещи наблюдаю,при таком падении битка,альты потеряли совсем не много и мало того-доминация не падает,скорее наоборот...Неужели пошел перелив из деда в альту??Это было бы офигенно.Может маркетмейкер и здесь решил всех наипукать и устроить альтсезон летом,когда никто этого не ждет.Поджим к нижней линии по доминации,если пробьем ее и закрепимся-всех можно будет поздравить.Наблюдаем...Манипулирують гады як хотять..Шо хотять,то и творять..Пока всем страшно покупать альту,возьмут и перельют биток в нее,вот реально смеху то будет,когда ракета полетит без пассажиров...Этого и добиваются-запутать всех напрочь...Или же альту уже настолько укатали,что спускать ее теперь нужно плавно и неторопливо....
Додано: Сер 01 тра, 2024 12:03
биток взял чуток па 60, ниже есть ордерок 56, но могём и не достать до него - пока тормознулись...
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