Ордерок на 56 сработает в мае (в первой половине, она считается одной из наихудших в течение года на финансовых рынках), 100%. Хай висит.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 тра, 2024 14:34
Додано: Сер 01 тра, 2024 14:37
Ефір "чудова монета" для трейдерів (не для довгострокового накопичення). Я, колись купив ефір по 2600 у січні 2022, продав його у травні 2023 по 2000, і ось у 2024 він знову біля 2600. Це точно лише для тредйерів та спекулянтів. Одним словом, типовий альткоїн...
Додано: Сер 01 тра, 2024 14:45
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Интересное наблюдение, ради посмеяться, я первый раз купил биткоин в августе 2022 по 24000 (через неделю он упал до 20000 (на 17%), еще через 2 месяца он упал до 16000, суммарная просадка вышла в минус 30%), продал его в мае 2023 по 27500. Второй раз купил в марте 2024 по 68500 (на сегодня он упал от этой цены до 57000 (на 17%), значит согласно моим личным циклам в ближайшие пару месяцев просадка от 68500 должна составить не менее 30%, а это цена в районе 48000. Смешно, но это все чистая правда. Надеюсь, немного поднял всем настроение этим постом))
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