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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3413341434153416
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 14:34

  чик написав:биток взял чуток па 60, ниже есть ордерок 56, но могём и не достать до него - пока тормознулись...

Ордерок на 56 сработает в мае (в первой половине, она считается одной из наихудших в течение года на финансовых рынках), 100%. Хай висит.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 14:37

  Amethyst написав:Кефірчику прикупив по 2818, чекаю по 26хх ще :wink:

Ефір "чудова монета" для трейдерів (не для довгострокового накопичення). Я, колись купив ефір по 2600 у січні 2022, продав його у травні 2023 по 2000, і ось у 2024 він знову біля 2600. Це точно лише для тредйерів та спекулянтів. Одним словом, типовий альткоїн...
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 14:45

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Интересное наблюдение, ради посмеяться, я первый раз купил биткоин в августе 2022 по 24000 (через неделю он упал до 20000 (на 17%), еще через 2 месяца он упал до 16000, суммарная просадка вышла в минус 30%), продал его в мае 2023 по 27500. Второй раз купил в марте 2024 по 68500 (на сегодня он упал от этой цены до 57000 (на 17%), значит согласно моим личным циклам в ближайшие пару месяцев просадка от 68500 должна составить не менее 30%, а это цена в районе 48000. Смешно, но это все чистая правда. Надеюсь, немного поднял всем настроение этим постом))
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 16:02

  vitaxa2006 написав:Интересное наблюдение, ради посмеяться, я первый раз купил биткоин в августе 2022 по 24000 (через неделю он упал до 20000 (на 17%), еще через 2 месяца он упал до 16000, суммарная просадка вышла в минус 30%), продал его в мае 2023 по 27500. Второй раз купил в марте 2024 по 68500 (на сегодня он упал от этой цены до 57000 (на 17%), значит согласно моим личным циклам в ближайшие пару месяцев просадка от 68500 должна составить не менее 30%, а это цена в районе 48000. Смешно, но это все чистая правда. Надеюсь, немного поднял всем настроение этим постом))

Во всей вашей истории не мог понять и не понимаю сейчас - зачем вы продали биток год назад и сейчас опять купили?! Все остальное плюс/минус понятно. Ну продали по 27500 и ладно, зачем входить опять после роста в 2,5 раза!
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 16:24

  SAndriy1 написав:
  vitaxa2006 написав:Интересное наблюдение, ради посмеяться, я первый раз купил биткоин в августе 2022 по 24000 (через неделю он упал до 20000 (на 17%), еще через 2 месяца он упал до 16000, суммарная просадка вышла в минус 30%), продал его в мае 2023 по 27500. Второй раз купил в марте 2024 по 68500 (на сегодня он упал от этой цены до 57000 (на 17%), значит согласно моим личным циклам в ближайшие пару месяцев просадка от 68500 должна составить не менее 30%, а это цена в районе 48000. Смешно, но это все чистая правда. Надеюсь, немного поднял всем настроение этим постом))

Во всей вашей истории не мог понять и не понимаю сейчас - зачем вы продали биток год назад и сейчас опять купили?! Все остальное плюс/минус понятно. Ну продали по 27500 и ладно, зачем входить опять после роста в 2,5 раза!


Деньги появились 14 марта, решил на годик вложиться, 15 марта зашел. Я знал, что он свалится до начала лета, но не знал, как глубоко. Была надежда, что небольшой плюс получу. Вот и будет возможность проверить. Я до осени 2025 года могу посидеть, время не жмет в этот раз. А продавал год назад, чтоб закрыть жилищный вопрос. Там срочно было, некогда было ждать осеннего пампа.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 17:26

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

У меня сейчас портфель -40%. Одни альты. И самое смешное, что биток вернулся к тем цифрам, на которых я из него вышел. Докупал альту, чтобы догнать. Дебил, мля. Но я не отчаиваюсь. Ставки сделаны, ставок больше нет.
Игорь
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