Чик-биток довольно хреновый "стейбл" USDT-все же лучше и свободы действий в нем куда больше.А я на деда забил...Скорее всего окончательно.Альта конечно штука стремная-большей частью мусорная,но в нашем деле что-не поддаваться эмоциям.Торговать,холдить всякие какашули и зарабатывать.Дед если его не задампят до незакрытого Гэпа на 20-21К,не покажет какой то мегарост в десяток даже иксов с текущих...А вот альта,все кто наделал этих проектов,фонды что влошились туда,инвесторы пресейлов,старые разработчики...все изголодались...голодные как собаки.Исхудали,истосковались по баблу халявному за три года.Некоторые проекты уже в последний раз блеснут и потухнут окончательно.Бабла нужно нарубить и навешать хомякам фантиков перед регуляцией..Поэтому,будем идти в ногу с ними.Нафиг тот дед нужен.Пусть его Грейскейл скупает..Рынок альты в этом сезоне халвинга,раздуется как минимум Х2 от прошлой капы и это будет примерно в районе 2.5трл баксов